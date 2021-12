Stralsund

Als Redakteur schnuppert man regelmäßig in die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens rein. Besonders viel Spaß haben mir in diesem Jahr die großen Sportveranstaltungen wie das Sundschwimmen oder der Rügenbrücken-Marathon gemacht. Für die Berichterstattung konnte ich im Oktober – zum ersten Mal überhaupt – die Brücke zu Fuß betreten. Für mich eine echte Premiere, auch wenn ich das Brücken-Erlebnis fast ausschließlich mit Videokamera vor den Augen erlebte.

Anstieg der Rügenbrücke ist wirklich heftig

Auch wenn ich selbst nicht laufend unterwegs war, wusste ich danach, dass es der Anstieg für die Sportler wirklich in sich hat. Am Ende war es mein Tag mit den meisten Schritten im Oktober. Knapp 16 000 legte ich für rund zwölf Kilometer zurück. Für die meisten Rügenbrücken-Läufer ein Klacks, mir schlotterten danach jedoch die Knie, so dass ich wirklich froh war, als ich am Ende des Events am heimischen Computer einfach meine Story aufschreiben konnte.

Folgenschwerer Unfall erschwerte das Arbeiten

Bei meinem Marsch hatte ich dabei alles Mögliche mitgenommen. Einen Regenschauer, einen Regenbogen, einen tollen Ausblick auf das Festival-Gelände und einen wunderbaren Blick auf die Insel Rügen und die MS Hamburg, die genau an diesem Tag am Sund verweilte. Im Ziel wieder angekommen, wärmte ich mich an einem Tee auf. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall: Eine Wespe wollte auch etwas vom süßlichen Getränk – und kollidierte mit meinem Gesicht. Der Stich war zwar schmerzhaft, aber auch ungefährlich. Obwohl ich den betroffenen Bereich rasch kühlte und eine halbe Zwiebel darauf platzierte, sah ich zur Schadenfreude der Redaktion so aus, als hätte ich gerade so eine Weisheitszahn-OP überlebt. Dabei hatte diese Optik auch Vorteile: Beim Anblick meiner geschwollenen Wange wurden mir die Videokonferenzen freiwillig abgenommen.

Heute ist der Wespen-Unfall Geschichte. Was bleibt, ist ein tolles Erlebnis auf einem gelungenen Sportevent, das Lust macht auf mehr. Wenn ich im kommenden Jahr nicht wieder für die Berichterstattung unterwegs bin, laufe ich mit – und wenn es über die kürzeste Distanz ist.

Von Kay Steinke