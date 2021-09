OZ-Kolumne aus Stralsund: Zwei weitere Tanzaufführungen

Das aktuelle Perform(d)ance-Stück „Überleben“ hat die Hansestadt bewegt – so sehr, dass es aufgrund der großen Nachfrage zwei zusätzliche Vorstellungen gibt. So sind die Tänzer der Jugendcompagnie am Freitag und Sonntag noch einmal auf der Bühne in der Alten Eisengießerei zu sehen.