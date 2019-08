Stralsund

Das Lokal „ Trocadero“ am Katharinenberg war über Dekaden eine Stralsunder Institution. Kürzlich riefen wir dazu auf, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ihre Erinnerungen und Geschichten zum „Tro“ mitteilen. Einige Antworten wollen wir hier nun veröffentlichen.

Beispielsweise hat uns Sibylle Hörtz aus Obermützkow geschrieben. Sie berichtet von einem Abend 1981, an dem ihre Füße stark beansprucht wurden – allerdings nicht nur vom Tanzen: „Ich wohnte zwei Kilometer von Stralsund entfernt. Etwas dörflich. Mit 19 Jahren ist man nun neugierig und eine gleichaltrige Freundin machte den Vorschlag. ,Komm wir gehen mit unseren Männern in die Nachtbar. Ins Trocadero!’ Da ich nun nie sehr viel Alkohol trank, blieb ich bei zwei Getränken an dem ganzem Abend. Später sollte sich das als eine richtige Entscheidung herausstellen. Wir tanzten, setzten uns nun hin und unterhielten uns. Ruhig und gesittet ging es zu. Eigentlich hatte ich mir als begeisterte Tänzerin mehr Pep gewünscht. So richtig Samba und andere lateinamerikanische Tänze. Die Vorstellungen in Richtung des Namens , Trocadero’ bringen das schon mit sich.

Gegen 2.30 Uhr verließen wir die Bar und gingen zum Taxistand am Bahnhof. Um die sieben Personen standen schon dort und warteten. Eine Stunde später waren gerade mal drei von ihnen weg. Dann sagte ich: ,Komm, wir gehen zu Fuß nach Hause.’ Sieben Kilometer auf hohen Hacken lagen vor uns. Die Morgenröte begrüßte uns und die Vögel sangen ihre Lieder. Als wir dann zu Hause waren, war das erste, was ich mit Wasser füllte, war eine Schüssel. Die Füße brannten, jedoch wir lachten und sagten uns: ,Einmal und nie wieder!’ Es war ein Erlebnis, wenn zwar auch nicht so, wie wir es uns vorher ausgemalt hatten.“

Manchmal gab’s eine Schlägerei

Auch der Stralsunder Klaus Ninow hat einiges zu berichten. Immerhin hat er 32 Jahre im Haus nebenan gewohnt. „Von 1950 bis 1982“, sagt er. „Auf Herrn Hardkte folgte damals eine Familie Schönberg als Pächter.“ Doch diese sei irgendwann in den Westen gegangen. Später wurde das „Tro“ zu einer HO-Gaststätte. „Es war eine der besseren Adressen der Stadt und relativ teuer. Aber jeder, der damals in Stralsund aufgewachsen ist, war da. Wer hinwollte, musste vorher Karten kaufen.“ In den mehr als drei Jahrzehnten hatte sich Ninow das Vergnügen selbst aber nur fünfmal gegönnt. „Das war immer etwas Besonderes. Foxtrott und Tango haben wir da getanzt. Ich konnte mir immer nur ein Getränk am Abend leisten.“ Die Musik aus dem Laden habe er auch nebenan hören können.

„Ein anderer Nachbar, der direkt über dem , Trocadero’ wohnte, hatte sogar ein Installationsloch im Fußboden. Dadurch konnte man auf die Tanzfläche gucken und der Schall kam in die Wohnung.“ Auch Ninow selbst raubte das „Tro“ manchmal den Schlaf. „Wenn Schluss war, bin ich oft aufgewacht, weil die Gäste aus dem Laden auf die Straße kamen. Von oben habe ich die Mützen der ,Seemollis’ gesehen. Das war wie Freiluftkino. Und manchmal gab’s eine Schlägerei, aber kein Mord- und Totschlag.“ Später, so berichtet er, wurde im Trocadero auch Schulspeisung durchgeführt. „Das war für den Laden natürlich entwürdigend.“

Kollege Boesmann begrüßt die Gäste OZ-Leser Klaus Ninow hat eine Speisekarte des „ Trocadero“ in seinem Besitz. Begrüßt wird der Gast darin vom „Kollektiv des Hauses“ und von „Gaststättenleiter: Kollege Boesmann“. Das teuerste Getränk: Eine Flasche Grande Reserve für 80,94 Mark. Ein kleines Vermögen zu jener Zeit. Zum Vergleich: eine Flasche Hafenbräu kostete 1,37 Mark, eine Flasche Selters 35 Pfennige. In der Kategorie Schaumweine finden sich auch zwei der Marke Rotkäppchen für 26,50 Mark und 43 Mark (Intercuvée). Orangen- oder Grapefruitsaft war „zur Zeit nicht vorrätig“, dafür aber Pepsi-Cola für 1,75 Mark. Auch Speisen wurden angeboten: Geflügel-Ragout mit Toast kostete 3,35 Mark, das Rumpsteak „ Trocadero“ mit Pommes Frites gab es für 6,60 Mark. Ferner steht in der Karte, von der Ninow aufgrund einer aufgedruckten Nummer vermutet, dass sie aus dem Jahr 1973 stammt, dass außer Sonntag und Montag täglich von 20.30 bis 3 Uhr geöffnet war. Das Haus „bietet Ihnen ab jedem ersten und 15. Tag des Monats ein neues Programm“.

Wurde beim Einsturz des Musikpavillons nachgeholfen?

Eine weitere Zuschrift kommt vom Stralsunder Helmut Burgemeister. Er schreibt: „Es gehörte in den 80er Jahren eine Portion Geduld und Glück dazu, Eintritt ins ,Tro’ am ,Katerberg’ zu bekommen, wie die Straße Katharinenberg volkstümlich genannt wurde. Doch wenn es gelang, denke ich an ein erfrischendes Glas Sekt mit Ananas für sechs Ostmark zurück. Die Bar war immer gut besucht. In den Räumlichkeiten wurden öfter Filmszenen für Produktionen der DEFA und des DDR-Fernsehens gedreht.

Nach der Wende kam das Aus. Das Gebäude wurde vollständig entkernt. Die Außenfassade wurde durch ein über die Straße reichendes, durchfahrbares Stützgerüst gehalten. In den 90ern war dort eine gewaltige Drehkranbaustelle. Heute sind im Haus Büros. Im Frühjahr 1996 wurde die Werkstattbaracke an der Ecke Katharinenberg/Poststraße abgerissen. Hierbei kam der ehemalige Pavillon des ,Tro’-Biergartens zum Vorschein. Es war eine Fachwerksholzkonstruktion. Geeignet für Ausschank, Musikkapellen oder als Tanzfläche. Leider stürzte dieses Überbleibsel wenige Tage später ein. Sicherlich mag das Holz morsch gewesen sein. Aber vielleicht wurde auch nachgeholfen? Wir werden es nie erfahren. Es war ein Stück Stralsunder Gastronomiegeschichte. Heute wird die Ecke als Parkplatz genutzt.“

