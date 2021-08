Die OZ geht eine Woche lang auf Tour durchs Land und will wissen: Wie ist fünf Wochen vor den Wahlen die Stimmung in MV? Wie geht es den Menschen? Was sind Probleme, was sind Hoffnungen? Reporterin Juliane Schultz berichtet hier kontinuierlich von ihren Erlebnissen – und Sie können mitbestimmen, wo sie als nächstes hinfährt.