Stralsund

Die Wallensteintage 2021 gehen los. Noch bis Sonntag wird unter dem Motto „Wallensteins Jahrmarkt“ einiges los sein. Ein Rummel auf dem Neuen Markt, historische Buden auf dem Alten Markt an mehreren Ecken der Innenstadt gibt es was zu entdecken.

Was genau, das verraten die Organisatoren im Vorfeld allerdings nicht im Detail. Wegen Corona wollen sie verhindern, dass sich zu viele Personen zur selben Zeit am selben Ort aufhalten. Die Wallensteintage werden damit erneut anders ausfallen, als man es aus den Jahren vor der Pandemie kannte.

Zur Einstimmung haben wir ein nettes Quiz für Sie vorbereitet.

Können Sie alle Fragen richtig beantworten? Hier können Sie an dem Quiz teilnehmen.

Die OZ verlost unter allen Teilnehmern Trinkflaschen und großformatige Kalender fürs Jahr 2022. Wenn Sie mit in die Verlosung wollen, scannen Sie bitte den QR-Code. So gelangen Sie zu der Online-Version des Quizzes. Dort können Sie nach Beantwortung der Fragen Ihre Kontaktdaten angeben. Die Auflösung gibt es am Montag.

Von Kai Lachmann