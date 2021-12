Stralsund

Die Suche nach dem Glück habe ich mir schwieriger vorgestellt. In einen Stralsunder Blumenladen gehen, eines der hübsch dekorierten Töpfchen mit vierblättrigem Klee aussuchen, 3,99 Euro auf den Tisch legen, fertig. „Glücksklee wird zu Silvester sehr gerne gekauft“, sagt Monika Seiß, Floristin bei Sundflor. Deshalb hat das Geschäft in der Ossenreyerstraße einen ordentlichen Vorrat. Auch wenn das Schwätzchen mit der Dame nett ist, bin ich doch etwas enttäuscht. Sollte das wirklich so einfach sein? 3,99 Euro? Bin ich jetzt glücklich?

Besonders das Finden macht glücklich

Eine Erinnerung an meine Kindheit kommt mir in den Sinn. Meine Oma erzählte, dass Klee mit vier Blättern Glück bringen würde, weil er so selten ist. Also suchte ich voller Enthusiasmus den Rasen am Haus meiner Großeltern ab und fand nur dreiblättrige Gewächse. Eine Weile später der Glücksgriff. Das vierte Blatt an dem Stängelchen war zwar etwas kümmerlich, aber ich ließ es zählen. Meine Freude – riesengroß. Ob ich danach Glück hatte, kann ich nicht mehr sagen. Wohl aber, dass das gepflückte Pflänzchen zügig vertrocknete. Mir war klar: Nicht das Haben macht glücklich, sondern das Finden.

Privates Glück – mit Glücksklee

Wie gesagt, das Finden ist heutzutage kein Problem mehr. Am Abend schenke ich den Stralsunder Glücksklee meiner Frau und vermutete, sie würde sich nicht viel daraus machen. Doch sie strahlt, vielleicht sogar ein wenig so wie ich damals als Kind. Überraschung geglückt. Also lautet das Update meiner kindlichen Erkenntnis: Nicht das Haben oder Finden macht glücklich, sondern das Verschenken. Denn Glück vermehrt sich, wenn man es teilt.

Von Kai Lachmann