Stralsund

Beim Anblick meines Spiegelbilds versuche ich, mich seit Wochen mit Durchhalteparolen aufzumuntern. „Geht ja noch“, „Ist mal was anderes“ oder „Solche Haare hat sonst keiner“. Doch von Tag zu Tag fühle ich mich mehr wie Prinzessin Leia aus den „Star Wars“-Filmen. Die Dame trägt links und rechts am Schädel zwei wuchtige Dutts. Im Gegensatz zu ihr ist die Wolle bei mir nicht leinwandtauglich. Aber sie ist da, steht ab und nervt. Es ist jetzt echt mal Zeit für eine Audienz beim Coiffeur.

Da ich aber Pendler bin und im Landkreis Vorpommern-Greifswald lebe, habe ich ein Problem: Dürfen Greifswalder in Stralsund zum Friseur gehen? Vor Corona hätte man über solch eine seltsame Frage irritiert den Kopf geschüttelt, heutzutage sichert man sich lieber noch mal ab. Warum?

Dürfen Greifswalder in Stralsund zum Friseur?

Darum: Im Fragenkatalog des Landes zu den Maßnahmen für Hochrisikogebiete steht, dass der eigene Landkreis zum Einkaufen nicht verlassen werden darf. Die Maßnahmen „sollten in Kraft bleiben, bis der Schwellenwert von 150 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen für mindestens zehn Tage ununterbrochen unterschritten wird“, schreibt die Landesregierung. Die Inzidenz liegt in Vorpommern-Greifswald erst seit dem 24. Februar unter 150. Von den geforderten zehn Tagen ist etwas mehr als die Hälfte um.

Wenn ich schon nicht woanders einkaufen darf, kann ich mir dann woanders die Haare schneiden lassen? Nachfrage bei der Corona-Hotline des südlichen Vorpommern-Kreises. Antwort: „Sie dürfen zum Friseur gehen.“ Ich bin leicht verwundert, freue mich aber über grünes Licht und auf kurze Haare. Die Jagd nach einem Termin kann beginnen.

Männer haben bessere Chancen als Frauen

20 Friseure zeigt mir Google für Stralsund an. Das Örtliche kennt sogar 23. Vermutlich sind es noch mehr, da nicht jeder Virtuose an der Schere gelistet ist. Erster Versuch: Anruf bei Salon Haar, seit mehr als 100 Jahren im Geschäft. „Von wem wollen Sie sich die Haare schneiden lassen?“, fragt eine freundliche Mitarbeiterin.

Ich bin überrascht, dass ich mir das aussuchen kann, sage, dass ich ein Mann bin und mir das nicht so wichtig ist. „Hauptsache kürzer.“ Diese Woche könnte ein Mann sogar noch Glück haben, sagt die Mitarbeiterin. Oder Anfang nächster Woche. Damen müssten hingegen geduldiger sein. „Das wird wohl erst nach Ostern wieder was.“

Ich streife weiter durch die Listen. Beim Friseursalon Oswald, Am Fischmarkt, empfängt mich eine freudig gestimmte Anrufbeantworterstimme. Jetzt geht es endlich wieder los, sagt die Inhaberin. Nur leider kann sie nicht ans Telefon, wahrscheinlich hat sie zu viel zu tun. Wer seine Nummer hinterlässt, den ruft sie gerne zurück.

Friseurin ruft selbst die Kunden an

Der Name Meisterwelle (Virchowstraße) springt mir ins Auge. Klingt nach einem Figaro ganz in seinem Element. Wahrscheinlich haben sich das auch andere gedacht: „Ab dem 20. oder 22. März ist wieder etwas frei“, heißt es von dort. Ebenfalls sehr schick klingt Haarstudio „Highlight“ in der Kleinschmiedstraße.

Dort dasselbe Bild: „Ab dem 20. März.“ Inhaberin Ina Bartsch frisiert seit 1985, im Salon hat sie hauptsächlich Stammkundschaft. Das Auftragsbuch sei voll, nicht nur, weil die Kunden sehnsüchtig angerufen haben, sondern auch, weil sie selbst die Kunden angerufen und Termine angeboten hat.

Blick ins Friseurgeschäft HCT in Stralsund: Frisiert wird mit Trennfolien. Die Dame im Vordergrund bekommt übrigens schicke neue Strähnen. Quelle: Kai Lachmann

Ein (Achtung, Wortwitz:) verlockendes Schild finde ich vor dem Geschäft Hair-Cosmetic-Team (HCT) in der Mönchstraße. „Dieser Platz ist Ihnen sicher“. Abgebildet ist ein leerer Friseursessel. Ab dem 15. könnte ich darauf Platz nehmen, sagt eine nette Mitarbeiterin. Möglich wäre auch noch am 5. März um 19.30 Uhr. Ja, nee, zu spät. Selbst Laufkundschaft habe Chancen, einen Termin zu bekommen, falls kurzfristig etwas frei wird.

Hinten anstellen und frieren

Bleiben noch die Barbershops. Bei Old Town in der Ossenreyer heißt es, heute oder morgen – kein Problem. Man müsse eben nur warten. Das tut die Kundschaft auch bei Bartzart ein paar Häuser weiter. Drei Leute stehen vor der Tür, halten Abstand und frieren. Als ich mich hinten anstelle, klingelt das Handy. Meine Frau: „Warst du schon beim Friseur?“ –„Nein, noch nicht.“

„Kannst du bitte noch warten? Ich mag deine wuscheligen Haare doch so gerne.“ Ich muss lächeln. Den Gefallen tue ich ihr gerne. Im Weggehen denke ich „Geht ja auch noch“ und „Solche Haare hat sonst keiner“.

Von Kai Lachmann