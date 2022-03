Stralsund

In fünf Wochen sind 49 400 Stralsunder aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Drei Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel. Zwei Männer und eine Frau wollen für die nächsten sieben Jahre ins Stralsunder Rathaus einziehen.

Zwei Männer und eine Frau scharf auf Chefposten im Rathaus

Für die CDU geht Amtsinhaber Alexander Badrow ins Rennen. Der gebürtige Stollberger sitzt seit 2008 auf dem Stralsunder OB-Stuhl im Rathaus. Melanie Rocksien-Riad, Chefin der Möbelkette MMZ, ist gemeinsam von Grünen und Sozialdemokraten am 17. Oktober 2021 als OB-Kandidaten benannt worden. Die 44-Jährige ist parteilos.

Marc Quintana Schmidt (58), der seit 1998 in Stralsund als Rechtsanwalt lebt und arbeitet, ist kommunalpolitisch sehr aktiv, war von 2004 bis 2009 Mitglied der Bürgerschaft für die PDS, von 2014 bis 2019 für Die Linke offene Liste und seit 2019 für Die Linke.

Umfrage der OZ läuft auf Hochtouren

Um ein wenig die Wahlstimmung in der Stadt einzufangen, hat die OSTSEE-ZEITUNG eine Umfrage gestartet, an der zwar alle teilnehmen können, dennoch ist sie nicht repräsentativ. Zum Start der Umfrage hatte zunächst Melanie Rocksien-Riad die Nase vorn. Inzwischen, und das hat sich nach dem Triell am Dienstag in der Brauerei (die OZ berichtete) in einem kleinen Zuwachs ausgedrückt, liegt Alexander Badrow in Führung. Er kommt auf 53,6 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin von Grünen und SPD hat 39,1 Prozent bekommen, Quintana Schmidt von der Linken steht bei 7,2 Prozent.

Die heiße Phase des Wahlkampfs ist also eingeläutet. Das konnten die Stralsunder auch schon am letzten Wochenende in der ganzen Stadt sehen. Als Erste hatte Melanie Rocksien-Riad ihre Plakate aufgehängt. „Es ist Zeit“ strahlt die Kandidaten seitdem von vielen Laternenmasten, aber auch lebensgroßen Aufstellern. Gemeint ist: Zeit für Veränderung, das konnte man beim Triell am Dienstagabend in der Stralsunder Brauerei ganz deutlich hören.

Plakataktionen gestartet

Nachgezogen hat dann auch der Amtsinhaber mit seinen Plakaten, allerdings hatte Alexander Badrow zuvor schon in verschiedenen Stadtteilen kleine Sterne verteilt. Sein Plakat-Slogan mit ernster Miene: „Ein klares Ja für Stralsund“. Marc Quintana Schmidt hatte beim Triell seine fehlende Präsenz am Laternenpfahl verteidigt: „Ich will in die Stichwahl, und das hängt weder von Umfragen noch von Plakaten ab, egal wie groß.“

Wer das Kandidaten-Trio noch einmal live erleben möchte, kann sich den nächsten Freitag, 8. April, vormerken. Da geht es ums Thema Kultur. Treffpunkt ist 18.30 auf der Bühne Blechwerk.

Von Ines Sommer