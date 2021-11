Stralsund

Das kommenden Wochenende ist in Stralsund reich an kulturellen Veranstaltungen. So gibt es von Freitag bis Sonntag gleich mehrere Konzerte. Es gibt aber auch Partys und eine Ballettaufführung. Einen Überblick finden Sie hier:

Violinabend in der Klinikumskirche

Am Freitag ab 20 Uhr lädt die Klinikumskirche zu einem Violinabend ein. Auftreten werden dort Kai Vogler (Violine) und Frank-Immo Zichner (Klavier). Gespielt werden unter anderem Violinsonaten von Beethoven, Debussy und Caesar Franck.

Den ersten Violinunterricht erhielt Kai Vogler im Alter von 5 Jahren. Später studierte er an der renommierten Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ bei Michael Vogler und Werner Scholz. Im Alter von 26 Jahren wurde er 1. Konzertmeister der Sächsischen Staatskapelle Dresden und gründete kurz darauf das Dresdner Klaviertrio. Vogler gewann mehrere internationale Preise, unter anderem beim Zino-Francescatti-Wettbewerb in Frankreich.

Folkmusiker Ulli Kirsch in der Kulturkirche

Musikalisch wird es auch in der Jakobikirche. Dort tritt am Freitag ab 19.30 Ulli Kirsch auf. Kirsch kann auf eine fast 40-jährige Musikerlaufbahn zurückblicken und zählt damit zu den Urgesteinen der Folkmusik in Deutschland. Als Student lernte er bei einem Irlandurlaub 1986 die irische Musik kennen. Seither ist er in ganz Deutschland und vielen europäischen Ländern in Pubs, auf Kleinkunst- und Theaterbühnen und bei Festivals unterwegs.

Bei dem Konzert in der Kulturkirche werden Lieder und Balladen über Land und Leute, das Leben, die Liebe, Rebelsongs und Tanz- und Trinklieder sowie zeitgenössische Musik von Christy Moore und Andy Irvine zu hören sein, alles gewürzt mit einem kräftigen Schuss irischen Humors und irischer Lebensfreude.

Ska, Pop und Tango mit Feierabend Poetic Cumbia in der Bühne Blechwerk

Einen besonderen musikalischen Abend bietet auch die Bühne Blechwerk an. Ab 19.30 Uhr spielt dort das bunte Kollektiv Feierabend Poetic Cumbia. Seit 2013 nimmt die Band das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch den lateinamerikanischen Kontinent mit Humor, einer klaren Haltung und positiver Energie.

Die Mitglieder stammen aus 5 Ländern und spielen auf der Bühne ein farbenfrohes Programm aus Pop, Ska, Cumbia, Tango, Cuarteto und Elektro mit deutschen und spanischen Texten. Dabei erzählen sie auf humorvolle Weise von den typischen Missverständnissen aufeinandertreffender Kulturen und versinnlichen deren Gemeinsamkeiten zwischen den Unterschieden.

Konzertabend im Theater mit der Gustav Peter Wöhler Band

Liebe wird das dominierende Thema am Sonnabend im Stralsunder Theater sein. Dort tritt ab 19.30 Uhr die Gustav Peter Wöhler Band auf. Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seine Band gemeinsam auf der Bühne.

In ihrer heutigen Besetzung besteht die Band seit 2008. Sie alle eint die Liebe zur Musik und die Leidenschaft für gute Songs, die die Band in ihrem Schaffen antreibt und das Quartett eng zusammenhält. Mit sehr eigenen Arrangements von Klassikern und Entdeckungen aus Pop und Rock hat sich der einstige Hamburger Geheimtipp kontinuierlich eine landesweite Bekanntheit erspielt.

Querbeet-Party in der Werktstatt

Wer feiern gehen möchte, hat dazu die Möglichkeit in der Werkstatt. Der Club auf der Fährbrücke öffnet ab 23 Uhr am Sonnabendabend seine Tore - aber nur für Geimpfte und Genesene (2G). Ohne einen dieser Nachweise kommt man nicht rein. Bis in den frühen Sonntagmorgen wird DJ Andre dann für Stimmung sorgen und auf der Querbeetparty zu allen „Genres alles Querbeet spielen.“

Ballett-Uraufführung im Theater Vorpommern

Am Sonntag findet in Stralsund eine Ballett-Uraufführung statt. Ab 16 Uhr zeigt das Theater Vorpommern im großen Haus „Othello“, inszeniert vom neuen Intendanten Ralf Dörnen, frei nach der Vorlage von William Shakespeare.

Dörnen inszeniert und choreographiert das Spiel um Misstrauen und Eifersucht, Intrigen, Neid und menschliche Abgründe auf die atmosphärisch dichte, rhythmische und emotionale elektronische Musik von Michio Woirgardt, die dieser als Auftragsarbeit des Theaters Vorpommern komponiert.

Von Kay Steinke