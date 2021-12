OZ-Weihnachtsaktion: Nikolausläufer joggen für den guten Zweck

Stralsund

Die Stralsunder Lauf- und Walkingfreunde gehören zu den treuen Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. So eroberten die Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Sonntag bei ihrem traditionellen Nikolauslauf wieder die beliebte Laufstrecke am Sundufer. In Zweier- oder Dreiergruppen drehen sie bis zu drei Runden zwischen Feuerwehr und Strandbad. Sie waren dabei eindeutig an den roten Mützen zu erkennen.

Organisiert wird dieser Lauf von der Laufgruppe des SV HANSE-Klinikum Stralsund. Im Start- und Zielbereich auf dem Sportplatz Brunnenaue sorgte das Organisationsteam mit flotter Musik für eine gute Stimmung unter den knapp 100 Aktiven. Nach tänzerischer Erwärmung und gemeinsamem Start fächerte sich die Läuferschar schnell auf. Der Nikolaus begleitete den Nachwuchs auf der Kinderrunde, die meisten Kinder gingen jedoch mit ihren Eltern auf die große Strecke. Anstelle einer Medaille überreichte der Nikolaus persönlich jedem Finisher im Ziel eine Schokoladen-Figur.

Zu dieser Tradition gehört ebenso die Spendensammlung für die OZ-Weihnachtsaktion. 200 Euro kamen dabei zusammen, die auf das Konto von „Helfen bringt Freude“ überwiesen wurden. Den nächsten Termin haben die Sportfreunde bereits im Blick: Der HANSE-Gesundheitslauf wird am 23. Januar 2022 gestartet.

Die OZ-Lokalredaktion Stralsund unterstützt in diesem Jahr den künftigen Kinder- und Jugendcampus in Knieper West. Hier wird die „unseKinder“ gGmbH im kommenden Jahr ein Projekt starten, das Mädchen und Jungen von der Kita bis zum Abitur individuell betreut und unterrichtet, in Lernfamilien, die Kinder mit sonderpädagogischem Bildungsplan gleichberechtigt einbeziehen. Spenden werden benötigt, um einen Snoezelen-Raum einzurichten, der Schülern mit Handicap Gelegenheit zur Verbesserung sensitiver Wahrnehmungen bietet sowie für Förder- und Therapiematerialien für unterschiedlichste Bedürfnisse der Kinder. Auf dem Spendenkonto sind dafür bislang 2197 Euro eingegangen.

Dazu trugen Maria Czerwinski sowie Heike und Karl-Heinz Prädel mit 20 Euro bei. Familie Ilona und Roberto Klatt spendete 25 Euro. Mit 30 Euro unterstützen das Vorhaben Thomas Monnich, Dr. Ingrid Kluge sowie Karl Heinz Weber. 50 Euro taten Monika und Martin König, Petra und Gerhard Knop sowie Heide Meyer dazu. 70 Euro kommen von Bärbel Brandenburg aus Garz dazu.

Für die Einrichtung des Snoezelen-Raums spendeten 100 Euro: Birgit Banse, der Verein Wirtschaftsjunioren Stralsund, Hebamme Birgit Busch, Regina und Wolfgang Tegge, Christina und Dietrich Christian, Yvonne Genzen sowie Familie Ulrike und Jörg Theel, die dem „tollen Projekt alles Gute wünschen“.

Der Stralsunder Rock- und Pop-Chor „Heartbeat“ sammelte unter seinen Mitgliedern 150 Euro für das Projekt der „unseKinder“ gGmbH.

Hier können Sie, liebe Leser, spenden:

Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern:

IBAN: DE68 1505 0500 0102 1157 96,

Verwendungszweck: „Helfen bringt Freude“ – Kinder-und Jugendcampus sowie die Anschrift für die Spendenquittung.

Von Jörg Mattern