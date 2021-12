Langendorf

Als Karlie ins Vorschulalter kam, da war es für Nicole und Raik Budwig Zeit, sich Gedanken über den Bildungsweg ihrer Tochter zu machen. „Wir haben uns in den Sommermonaten mit dem Thema befasst. Eine Bekannte hat gewissermaßen unsere Blicke in Richtung auf die Freie Schule Rügen in Dreschvitz gelenkt“, sagt Nicole Budwig. Das Kind der Bekannten geht dort zur Schule und Budwigs bekamen über die Gespräche Erfahrungen aus erster Hand vermittelt.

Die Eltern fanden diesen Austausch so überzeugend, dass sie es in Erwägung zogen, ihre Tochter in Dreschvitz einschulen zu lassen, auch wenn das für sie einigen organisatorischen Aufwand für den Schulweg bedeutet hätte. Familie Budwig wohnt in Langendorf unweit des Pütter Sees.

„Wir waren total begeistert“

„Jedoch hatte man in Dreschvitz die Schülerzahlen für die ersten Klassen des Schuljahres 2022/23 bereits voll“, sagt Nicole Budwig. So richtig traurig ist sie darüber nicht. Denn rückwirkend betrachtet traf es sich gut, dass eine Freundin sie auf den im Stralsunder Stadtteil Knieper West geplanten Kinder- und Jugendcampus aufmerksam machte.

„Wir haben gleich einmal einen Blick auf die Internetseite des Trägers, der „unseKinder“ gGmbH, geworfen und uns dann an einem Videoabend beteiligt, an dem das Schulkonzept vorgestellt wurde“, sagt Raik Budwig und ergänzt: „Danach waren wir total begeistert.“

Gleichberechtigte Chance auf Bildung

Aus der Begeisterung wurde inzwischen Überzeugung. Dazu tragen unkomplizierte Kontakte zum „unseKinder“-Team ebenso bei wie der Austausch beim Elterntreffen im September im Stralsunder Zoo. „Karlie war ebenfalls mit dabei und der Treff hat sie neugierig gemacht auf ihre Schulzeit“, sagt Nicole Budwig.

Der Heilerzieherin, die beim Kreisdiakonischen Werk eine Jugendgruppe betreut, ist das Thema Inklusion, einer der Schwerpunkte des Schulkonzepts, bereits durch ihren Beruf vertraut. „Ich finde das konzeptionell gut umgesetzt, wie jedes Kind – ob mit oder ohne Handicap – gleichberechtigt Chancen für seine Bildung bekommt.“ Ihr Mann ergänzt: „Für uns ist wichtig, wie man den Kindern auf so einer freien Schule begegnet – in Lernfamilien, die den Kindern Zeit geben für eine eigenständige Entwicklung, auf Augenhöhe nicht frontal.“

Bildungskonzept bis zum Abitur

Für das Paar gibt es zudem auch ganz praktische Gründe, sich für den Kinder- und Jugendcampus in Stralsund zu entscheiden. Jetzt fällt nicht nur der lange Schulweg nach Dreschvitz weg“, sagt Raik Budwig. Die zuständige Grundschule für Karlie wäre eigentlich in Niepars gewesen. Dazu kommt, dass ihre Eltern sich bereits Gedanken für die Zeit nach der Grundschule gemacht haben. „Wenn der Bildungsweg für unsere Tochter aufs Gymnasium führen sollte, müsste sie später bis nach Barth fahren“, sagt er. „Da ist Stralsund einfach näher dran.“

Am Campus in Knieper West gibt es zudem die Möglichkeit, später auch Karlies Bruder einschulen zu lassen. Für die Eltern heißt das: Hier gibt es Bildung aus einer Hand. Sie müssen sich um den Weg ihrer Kinder auf eine weiterführende Schule keine Gedanken mehr machen, da das Bildungskonzept des Kinder- und Jugendcampus bis zur 13. Klasse durchgeplant ist.

Schulgeld ist kein Problem

Dafür werden sie Schulgeld zahlen müssen. „Wir haben das durchgerechnet und sind überzeugt, dass wir das hinbekommen werden“, sagt Raik Budwig, der als Wirtschaftsingenieur mit der Planung des fachgerechten Rückbaus von Atomkraftanlagen befasst ist. Seine Frau versteht das Schulgeld dann auch eher als Unterstützung für die freie Schule „sowie deren unschlagbares Konzept“.

Beide wissen zudem, dass die Macher hinter „unseKinder“ eine soziale Komponente für das Schulgeld eingeplant haben, die es ermöglichen wird, auch Kindern aus einkommensschwächeren Familien den Weg für den Schulbesuch auf dem Kinder- und Jugendcampus zu ebnen.

Für Nicole Budwig steht fest: „Ich finde es vor allem sehr spannend, dass wir als Eltern an so einem interessanten Projekt mitwirken dürfen.“

