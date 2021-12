Stralsund

Nora und Jonas wuseln durch das Wohnzimmer. Auch Frieda, die kleine Yorkshire-Terrier Hündin ist aufgeregt. „Kommen wir jetzt in die Zeitung?“, fragt der siebenjährige Jonas. Ja, die Geschwister sind Teil dieser Geschichte. Denn ihre Eltern, Mathias und Andra Möhl, haben ihre Kinder für die Schule im künftigen Kinder- und Jugendcampus angemeldet, die im kommenden Jahr ihre Arbeit aufnehmen wird. Sie wollen erzählen, warum sie das für eine gute Idee halten.

„Bei uns gingen zum Thema freie Schule früher immer ein bisschen die Alarmglocken an“, sagt Mathias Möhl. Freiheit für Kinder beim Lernen, das machte für ihn eher den Eindruck, dass da wenig Herausforderungen dahinterstecken könnten.

Besondere Betreuung für ein besonderes Kind

Doch für Jonas mussten die Eltern das Thema Bildung neu denken. Der Junge wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Er hat ein angegriffenes Immunsystem, einen Herzfehler und ist in der Entwicklung seinem Alter etwas hinterher. Jonas konnte lange nicht in die Kita gehen. Später bewältigte er die Herausforderungen im inklusiven Kindergarten mit Hilfe einer engagierten Betreuerin, die sich – eins zu eins – nur um ihn kümmert. „Wir sind froh, dass es die Frühförderung und diese Betreuung für Jonas gibt“, sagt Andra Möhl.

Doch Jonas ist das einzige Kind in der Gruppe mit Handicap. „Anfangs haben seine Spielkameraden ihn als Teil der Gemeinschaft akzeptiert“, sagt Mathias Möhl. Doch mit der Zeit habe Jonas dann immer etwas am Rand gestanden, weil er nicht so schnell mitkam.

Als das Thema Schule auf die Eltern zukam, haben Möhls eingedenk der Erfahrungen aus dem Kindergarten zunächst überlegt, Jonas auf eine Förderschule in Stralsund gehen zu lassen, wo er gewissermaßen als Gleicher unter Gleichen hätte lernen können. „Wir haben das in Erwägung gezogen, auch wenn das für uns einen Umzug in die Hansestadt bedeutet“, sagt Andra Möhl.

Inklusion statt Förderschule

Das Paar ist vor acht Jahren von Freiburg nach Sagard gezogen und entwickelt hier mit seiner IT-Firma Mamoworld Softwareanwendungen für die Videobearbeitung. „Wir wollten auf Rügen arbeiten, wo es schön ist“, sagt Andra Möhl, die in Greifswald aufgewachsen ist und Betriebswirtschaft studiert hat. Ihr Mann, der aus dem Saarland stammt, hat an der Universität Freiburg Bioinformatik studiert und promoviert.

Die Idee mit der Förderschule für Jonas haben beide inzwischen aufgegeben. Durch ein Gespräch mit Bekannten sind sie auf das Projekt Kinder- und Jugendcampus der „unseKinder gGmbH“ aufmerksam geworden. „Wir haben danach mit der Geschäftsführerin Fabienne Lüth telefoniert und waren begeistert davon, wie ernst sie unsere Sorgen genommen hat“, sagt Mathias Möhl. „Da wurde nicht einfach nur Jonas Name aufgenommen, sondern gefragt, welche Bedürfnisse und Voraussetzungen für Jonas erfüllt sein und sichergestellt werden müssen.“

Ein Blick auf die Internetseite www.unseKinder.de überzeugte die Eltern endgültig von dem Konzept, das von der Kita bis hin zur Schulbildung mit Hochschulreife reichen soll. „Hier wird eine Idee von Inklusion verfolgt, wie sie sein sollte und wir uns das vorgestellt haben“, ist Mathias Möhl überzeugt.

Eine Schule für unterschiedliche Bedürfnisse

Dazu passte es gut, dass auch Nora mit in die Schule aufgenommen wird. Für Jonas Schwester steht im nächsten Jahr die Einschulung an. Die aufgeweckte Fünfjährige wird in diesen Tagen am Sozialpädiatrischen Zentrum Greifswald auf eine mögliche Hochbegabung getestet.

Ihr großer Wissensdurst ist auch nicht immer einfach zu händeln für die Familie. „Sie scheint in der Kita einfach etwas unterfordert zu sein. Darauf haben uns Erzieher aufmerksam gemacht“, sagt Andra Möhl. Auch hier konnte die „unseKinder gGmbH“ helfen. „Auf Vermittlung von Fabienne Lüth organisiert eine Lehrerin über kleine Projekte eine Art Vorschulunterricht für Nora“, sagt ihre Mutter. Sie sieht eine große Chance für ihre Tochter in dem jahrgangsübergreifenden Unterricht, der am Kinder- und Jugendcampus für die Schulkinder organisiert wird.

Doch die Eltern finden nicht nur das Inklusionskonzept und die große Bandbreite an Bildung spannend, die in dem neuen Schulprojekt angeboten wird. „Hier kümmert man sich sowohl um die Kinder und deren Eltern“, sagt Mathias Möhl mit Blick auf ein erstes Elterntreffen, das im vergangenen September stattgefunden hat. Und seine Frau ergänzt: „Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass Jonas und Nora beide eine Chance in dem neuen Schulprojekt bekommen haben. Jonas braucht Förderung und Nora wird hier ihren Wissensdurst stillen können.“ Bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 wird die Familie daher ihren Wohnsitz nach Stralsund verlegen.

