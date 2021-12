OZ-Weihnachtsaktion Stralsund: Schon mehr als 5000 Euro gesammelt

Stralsund

Derweil füllt sich das Konto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ weiter. Der Spendenstand beläuft sich aktuell auf 5971 Euro. Auch dank der 500 Euro-Spende des Entsorgungsunternehmens Nehlsen. Wie Marco Laß, Betriebsstättenleiter für den Standort Stralsund bei Nehlsen, erklärte, beteiligt sich die Firma traditionell jedes Jahr an der OZ-Weihnachtsaktion. „Für uns ist es dabei wichtig, dass die Spenden hier in der Region Gutes tun können“, so Laß, der sich mit seinen Kollegen das Konzept des Kinder- und Jugendcampus genau angeschaut hat, weil dieser ja erst noch gebaut werden muss. „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass hier ab nächstem Schuljahr auf sehr kreative Weise Bildung aus einer Hand angeboten wird. Das wollen wir unterstützen.“

Die OZ-Lokalredaktion Stralsund sammelt in diesem Jahr Spenden für den künftigen Kinder- und Jugendcampus in Knieper West. Hier wird die „unseKinder“ gGmbH im kommenden Jahr ein Projekt starten, das einmal Mädchen und Jungen von der Kita bis zur 13. Klasse individuell betreut und unterrichtet, in Lernfamilien, die Kinder mit sonderpädagogischem Bildungsplan gleichberechtigt zu ihren Mitschülern einbeziehen. Spenden werden benötigt, um einen Snoezelen-Raum einzurichten, der Schülern mit Handicap sowie ihren Mitschülern Gelegenheit zur Verbesserung sensitiver Wahrnehmungen bietet. Angeschafft werden sollen auch Förder- und Therapiematerialien für unterschiedlichste Bedürfnisse der Kinder.

Dafür spendeten Michael und Elke Pietsch sowie Helga und Klaus Menzel 20 Euro. Anke und Werner Krause sowie Barbara Rudolph überwiesen 25 Euro. Mit 30 Euro helfen Helma und Jürgen Meyer, Edith Klepsch, Ulrike Stoecker, Petra Becker, Martina Weiß sowie Karin Bernd.

Für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Birgit Wäscher, Angela und Gottfried Person, Friedrich Düvel, Helga Abshagen, Angelika Pohl, Christel und Wolfgang Pohsin, Barbara und Jürgen Bandelin sowie Heidemarie Hartseil-Heduschka 50 Euro, Dirk Gorgs spendet 52 Euro.

Mit 100 Euro unterstützen die Einrichtung eines Snoezelenraumes für die Schulkinder Andreas Klar sowie Ulrike und Thomas Wegner sowie Anneliese Schröder.

Stefan Busse spendet dafür 111,11 Euro. Diesen Betrag überwies auch Dr. Constance Busse auf das Spendenkonto.

Für das Vorhaben kommen 150 Euro von Dr. Michael Gillner sowie Jan Peters und von der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Stralsund.

Und mit 200 Euro unterstützen Doris und Rudolf Kabiersch sowie Thomas Nitz das Projekt.

