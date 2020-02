Stralsund

Angela Degenhardt tritt kräftig in die Pedale. „Ich spare mir das Fitnesscenter“, sagt die 49-Jährige und lacht dabei. Seit 29 Jahren ist sie Zustellerin bei der Post, zunächst 27 Jahre in Erfurt, seit zwei Jahren hier am Sund.

„Mir macht meine Arbeit Spaß“, sagt sie und greift zum nächsten Briefbündel, das in den vier Kisten am Fahrrad steckt. Morgens um sieben Uhr beginnt ihr Arbeitstag im Zustellstützpunkt. Dann wird kommissioniert. Das bedeutet, dass Großbriefe und Zeitungen nach Straßen und Hausnummern sortiert werden. „Die Briefe bekommen wir schon vorsortiert“, verrät Angela Degenhardt.

180 000 Briefe in der Woche

Auf geht's: Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Zusteller jeden Tag an Post zu verteilen haben. Quelle: Miriam Weber

Ganz Stralsund und der Bereich Prohn werden von den Mitarbeitern der Post beackert. 40 000 bis 42 000 Haushalte werden bedient, da kommen in einer Woche allein 160 000 bis 180 000 Briefe zusammen. Zusätzlich werden 15 000 bis 20 000 Pakete in diesem Gebiet zugestellt. Die Steigerungsrate bei der Paketzustellung liegt bei jährlich fünf bis sieben Prozent.

Doch mit den Paketen hat Angela Degenhardt nichts zu tun. Sie verteilt ihre Briefsendungen im Heinrich-Heine-Ring, der Kleinen Parower-, Majakowski-, Heinrich-Mann-, Rudolf-Virchow-, und Franziska-Tiburtius-Straße. „Wie man diese Strecke befährt, legt man sich allein fest“, erklärt sie und packt vier Kisten, gefüllt mit Briefen und Zeitungen, auf ihr Rad. Zusammen bringen die etliche Kilogramm auf die Waage. „Ich weiß gar nicht, was ich so an Gewicht am Tag durch die Gegend transportiere.“ Angela Degenhardt hat ein Elektrorad, „das erleichtert den Arbeitsalltag ungemein“. Dann geht es los. Start in der Prohner Straße. Ein Stapel Briefe wird gegriffen und der verschwindet dann – zack, zack! – in den Briefkästen. Darunter auch sogenannte Dialogpost, also Werbung. Die darf aber nicht in allen Kästen landen. „Manche haben ein Schild drauf, dass sie das nicht wünschen.“

So viele Briefkasten-Modelle

Einmal bei der Post: OZ-Redakteurin Miriam Weber war einen Tag bei der Zustellung von Briefen dabei. Quelle: Dagmar Krause

Probiert man es mal selbst, die Sendungen in den Kästen zu versenken, kommt man schnell an seine Grenzen und es dauert ewig! Wo ist der Kasten von Familie Schmidt? Hatte ich hier nun schon eine Werbung drin? Oh, Müllers gibt es hier gar nicht! „Gibt es einen Mieter dort nicht, muss die Sendung mit zurück“, erklärt Angela Degenhardt. Eine Kiste nach der anderen leert sich. Und dann? „Dann gibt es in meinem Gebiet verschiedene Punkte, an denen der Nachschub steht.“ Je nach Briefaufkommen werden zwei bis sieben Mal die leeren gegen volle Kisten getauscht. Und dann geht es weiter mit dem Briefeeinstecken.

Fies wird es dann, wenn der Kasten voll ist. „Das nervt schon etwas, denn wir müssen unsere Sendungen komplett versenken, da muss man manchmal ganz schön stopfen.“ Und oft sind es die kleinen Dinge, über die man sich keine Gedanken macht: „Es gibt schon Unterschiede bei den Modellen der Briefkästen“, sagt Angela Degenhardt. Manche haben innen Schienen, die das Einstecken der Post erschweren, andere sind schlicht zu klein. „Am besten sind die Kästen, bei denen man direkt vom Rad die Post einstecken kann“, sagt die Zustellerin mit einem Augenzwinkern. Und es gibt so viele Straßen und Gässchen und Ecken, die man als Stralsunder gar nicht kennt, die für eine Briefzustellerin aber zur täglichen Arbeit gehören. „Es gibt hier schon schöne Fleckchen“, bestätigt die Stralsunderin, bevor sie im nächsten Hof verschwindet.

Zustellerkrankheit Nummer eins

Bei diesen vielen Briefkästen den Überblick zu behalten, kann schwierig werden. Deshalb haben alle Kästen neben den Namen zusätzlich Nummern. Danach sortiert sich Angela Degenhardt, Zustellerin bei der Deutschen Post, die Sendungen am Morgen vor. Quelle: Miriam Weber

Eine Besonderheit gibt es in den Häusern, in denen sehr viele Menschen wohnen, wie in Hochhäusern. Dort haben die Wohnungen Nummern, die auch zusätzlich auf den Kästen stehen. „Das sortiere ich mir in der Basis vor, schreibe auf jeden Umschlag die Nummer, damit es dann beim Einstecken schneller geht.“ Zustellerkrankheit Nummer eins sind übrigens Schnitte vom Papier in den Fingern – und das brennt fürchterlich.

Und wenn es dann doch mal eine Sendung ist, die nicht passt oder die persönlich übergeben werden muss, wird bei den Kunden geklingelt. „Es ist schon witzig, wenn die Kunden weiter oben wohnen, dann sind es eher die älteren Menschen, die mir ein Stück entgegenkommen.“

Luftpumpe und Regensachen

Zur Grundausrüstung Angela Degenhardts gehört eine Luftpumpe für das Rad und Regensachen. „An kälteren Tagen habe ich fünf Schichten Klamotten an“, sagt sie. Und das aus gutem Grund. Denn mit der Zeit wird es draußen ganz schön frisch – an den Händen und den Füßen. Meistens ist also auch eine Thermoskanne Tee am Start. Pausen werden zwischendurch gemacht. Und wenn der Tee mal weggebracht werden muss, „frag ich meistens bei Firmen, ob ich die Toilette benutzen darf.“ Eigentlich sei das Wetter egal, „so lange es nicht regnet und nicht ganz so heiß ist.“

Auch wenn es manchmal ungemütlich ist, ist es für Angela Degenhardt ein großer Pluspunkt ihrer Arbeit, dass sie so viel an der frischen Luft ist. „Und ich mag den Kontakt zu den Menschen.“ Denn der bleibt bei ihrer Arbeit nicht aus.

Sind alle Briefe eingesteckt, geht es zurück zur Zustellbasis. Dort werden alle nicht zugestellten Sendungen abgelegt, damit sie in die unterschiedlichen Abholfilialen gebracht werden können. Erst dann ist Feierabend für Angela Degenhardt.

Von Miriam Weber