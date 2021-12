Stralsund

Schnabulieren gehört zur Advents- und Weihnachtszeit. So haben wir in den vergangenen Jahren schon gemeinsam die besten Plätzchenrezepte probiert oder die leckerste Stolle verkostet. Auch der OZ-Glühweintest erfreute sich immer großer Beliebtheit. In diesem Jahr sind wir wieder mal sehr neugierig und wollen wissen: Was kommt bei Ihnen in der Vorweihnachtszeit in die Gläser?

Eierpunsch oder doch lieber Kalte Ente?

Gesucht wird das leckerste Weihnachtsgetränk. Und zwar unabhängig vom allgegenwärtigen Glühwein. Alkohol kann, muss aber nicht drin sein. Denn in vielen Familien gibt es auch mal Punsch oder Kalte Ente, wovon Kinder oder Kraftfahrer gerne probieren. Oder ist es doch der Eierpunsch, der bei Ihnen zu Hause das Rennen macht? Manch einer probiert auch schon das neue Set für die Feuerzangenbowle aus, damit dann zum Fest nichts schief geht. Heiße Schokolade mit Schuss ist ja an kalten Tagen auch nicht zu verachten...

Wer mitmacht, kann kleine Preise gewinnen

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei unserer kleinen Aktion mitmachen. Geben Sie einfach eine kleine Kostprobe bei uns in der OZ-Redaktion am Apollonienmarkt 16 (bitte klingeln) ab. Bitte unbedingt das Rezept dazulegen, damit wir auch anderen die Köstlichkeiten nahe bringen können. Namen und Telefonnummer nicht vergessen, damit wir Sie erreichen können. Es gibt nämlich auch diesmal kleine Preise zu gewinnen, zum Beispiel den OZ-Kalender. Wir sind gespannt auf Ihre Favoriten!

Von Ines Sommer