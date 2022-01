Auch heute wollen in mehreren Städten in MV wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht protestieren. In Rostock soll es nach Wunsch der Anmelder ein „Straßenfest“ geben, in anderen Orten wie Stralsund, Wismar und Greifwald sind Demonstrationen geplant. Die OZ berichtet mit OZ live und einem Liveticker aus allen Städten.