Stralsund

In einem Interview bei OZ live wird der Chefarzt für Klinische Hygiene und Infektiologie, Ingo Klempien, am Mittwoch um 11 Uhr die wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Lage beantworten. Diese spitzt sich in Vorpommern-Rügen immer weiter zu. Das Helios Hanseklinikum in Stralsund, der größte Gesundheitsversorger im Landkreis, sieht sich darauf vorbereitet.

Hier können Sie das Interview bei OZ live am Mittwoch ab 11 Uhr mit verfolgen.

Klempien berichtet nicht nur über den Betrieb im Krankenhaus, sondern schätzt die Entwicklung der epidemischen Lage ein. Wird es 2021 noch eine Herdenimmunität geben? Werden wir ohne Bedenken mit unserer Familie Weihnachten feiern können? Und wie sieht derzeit die Belastung des medizinischen Personals auf der Intensivstation aus?

Von OZ