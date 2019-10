So kinderfreundlich ist Stralsund

Stralsund

Wie kinderfreundlich ist Stralsund? Schon nach kurzer Recherche wird klar, dass die Antwort nur heißen kann: Sehr! Denn die Angebote, die Eltern und Kindern in der Hansestadt gemacht werden, sind zahl- und facettenreich. Die OZ stellt einige vor:

Was bieten Restaurants?

Zahlreiche Restaurants in Stralsund haben klassische Gerichte für Kinder auf der Karte: Pommes, Chicken Nuggets, kleines Schnitzel und Nudeln mit Tomatensoße, was zum Beispiel in den Wulflamstuben am Alten Markt „Mamas Traum“ genannt wird. Da Kindern am Tisch auch schnell mal langweilig wird, gibt es etwa im Restaurant „Goldener Löwe“ die Speisekarte zum Ausmalen. Für die kleineren Kinder hält das Restaurant einen Wickeltisch und Hochstühle vor. Spielecken gibt es unter anderem im Eiscafé Manolis in der Ossenreyerstraße, im Restaurant Fischermann’s im Stadthafen, im Alten Fritz in der Brauerei oder im Scheelehof in der Fährstraße.

Die Spielecke im Scheelehof ist sehr bunt gestaltet. Quelle: Christian Rödel

Den größten Spielbereich hält vermutlich das Familienrestaurant „Käpt’n Nielson“ im Hansedom vor: „Das Spielschiff mit Bälle-Bad, Rutsche und Klettergerüst sorgt für Abwechslung und Spaß zwischendurch“, heißt es auf der Internetseite des Bades.

Welche Kurse gibt es?

Bleiben wir im Hansedom, denn damit Kinder mit dem Element Wasser vertraut werden und schwimmen lernen, gibt es mehrere Angebote: Der nächste Kurs fürs Babyschwimmen (ab dem dritten Monat, zehn Einheiten à 30 Minuten) startet am 19. November (Anmeldung: 03831/3733-0) und findet dienstagvormittags statt. Der Bambino-Kurs (ein bis zwei Jahre, zehn Einheiten à 45 Minuten) beginnt wieder am 25. November. Termin: montags ab 16 Uhr. Zudem gibt es Schwimm-Camps, in denen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ihr Seepferdchen, Bronze-, Silber- oder Gold-Abzeichen machen können.

Der Stralsunder Verein StrelaKids kümmert sich um Familien mit chronisch kranken Kindern und bietet eine über das erste Lebensjahr hinausgehende Gesundheitssprechstunde an.

Der Kurs „Frühkindliches Entwicklungsprogramm“ im Familienzentrum des Vereins Strelakids: Familien- und Kinderkrankenschwester Alrun Reinarz (2. v.l.) hat eine Spiegelfolie in die Mitte gelegt und die Babys schauen neugierig auf ihr Spiegelbild. Ihre Mütter machen begeistert mit. Quelle: Jörg Mattern

Unterstützung für junge Familien gibt es auch im Stralsunder „Haus der Familie“ des Deutschen Roten Kreuz ( DRK) Stralsund-Rügen. Die „geistige und motorische Entwicklung des Kindes und die Stärkung der Elternkompetenz durch fachliche Begleitung“ stehen laut DRK zum Beispiel beim „Prager-Eltern-Kind-Programm“ im Vordergrund.

Was tut die Verwaltung?

Sie kümmert sich um 80 Spielplätze im Stadtgebiet. Jüngst kam wieder einer am Ostseeküstenradweg im Stralsunder Norden dazu. Hinzu kommen 39 weitere Spielplätze, die sich in Privateigentum befinden. Zudem gibt es seit dem Sommer in der Melde- und der Kfz-Zulassungsbehörde nun zwei Spielecken, ausgestattet mit Tisch und Stühlen. Dort können Kinder nach Herzenslust lesen, malen und spielen.

Die Kinder der Klasse 5a der Diesterwegschule haben in diesem Sommer den neuen Spielplatz im Stralsunder Norden eingeweiht. Quelle: Kai Lachmann

Wie sieht es in Museen und im Zoo aus?

Im Ozeaneum können Babytragen und Klappbuggys kostenfrei ausgeliehen werden. Schwangere müssen nicht Schlange stehen. Im „Meer für Kinder“ sind Inhalte altersgerecht aufbereitet und Taucher Jaques gibt im Audioguide für junge Besucher viele Infos. Spielerisches Lernen und Entdecken ist auch im Meeresmuseum möglich: Fischen per Knopfdruck den Namen zuordnen, Computerspiele auf riesigen Bildschirmen und ein Holzspieltisch für die Kleinsten sind einige der Angebote. Der Stralsunder Tierpark hat eine Zooschule mit vielen Themen im Programm, es gibt Kindergeburtstagsangebote und die Arbeitsgemeinschaft „Junge Tierpfleger“ für Kinder ab zehn Jahren.

Eine Lotsin berichtet im „Meer für Kinder“ des Ozeaneums von den Besonderheiten der Tierwelt des Meeres. Quelle: Ozeaneum

Welche Veranstaltungen gibt es?

In diesem Monat stieg am Stralsunder Strandbad das Drachenfest und lockte viele Familien an. Zeitgleich fand in Grünhufe das Stadtteilfest mit vielen Angeboten für Kinder statt – Ponyreiten, Bogenschießen, Piratentheater. Auf dem Gelände der „Grünen Farm“ soll es regelmäßige Angebote geben, kündigte Stadtteilkoordinator Daniel Spranger an. Pfadfinder, Naturschutzbund, der Hort „Pfiffikus“, das Stadtteilzentrum der SIC, der Verein Sport Live und das Kreisdiakonische Werk wollen mitmachen. Kinder, die sich für Fotografie begeistern, können die Entwicklung des „Farm“-Projektes in Bildern festhalten.

Weitere kinderfreundliche Veranstaltungen in Stralsund, die noch in diesem Monat anstehen: Familienführungen finden im Meeresmuseum am Donnerstag und Sonntag und im Ozeaneum am Sonntag jeweils um 11 Uhr statt. Am Donnerstag wird ab 13 Uhr im Buchhandel Hugendubel in der Ossenreyerstraße schauriges Halloween-Basteln angeboten. Stralsunder Musikschüler zeigen ihr Können bei Konzerten am Freitag (Rock, Pop) und am Montag, 28. Oktober, (Streicherklassen), jeweils um 17 Uhr in der Musikschule, Badenstraße 39. Wem nach Tretbootfahren ist, der kann sich am Montag im Bürgergarten eines ausleihen – kostenfrei. Am Dienstag, 29. Oktober, findet in der Stadtbibliothek, Badenstraße 13, eine Lesung von Kinderbuchautor Lars Engelbrecht statt. Und am Donnerstag lädt der Zoo von 16.30 bis 19 Uhr zum Halloween-Fest.

Und sonst?

Im Strelapark können sich die Kids in der Kinderspielecke im Obergeschoss austoben. Der Stralsunder Verkehrsgarten verfügt seit Mai 2019 wieder über eine schöne Übungsfläche für junge Verkehrsteilnehmer. In der Stralsunder Innenstadt hat die dm-Drogerie eine großzügige Spielecke mit Wickeltisch eingerichtet. Windeln wechseln ist auch im Hauptbahnhof bei WC Fresh möglich.

Von Kai Lachmann