Ob nun Portemonnaie oder Portemonnaie, in unserer Familie wird beim Verschenken einer Geldbörse immer eine kleine Münze mit reingesteckt. Früher das 1-Pfennig-Alu-Stück, heute die Ein- oder Zwei-Cent-Variante.

Das soll Glück bringen und dafür sorgen, dass dem Besitzer niemals das Geld ausgeht oder noch besser: Das Geld soll sich schnell vermehren. Wie im Märchen, am besten über Nacht unterm Kopfkissen.

Talisman und Symbol für Wohlstand

In allem Kleinen liegt der Ursprung für etwas Großes. So in etwa lässt sich die Bedeutung des glücksbringenden Centstücks beschreiben. So wirbt zum Beispiel eine Firma damit, dass so ein Glücksbringer mit Gravur seine monetäre Wirksamkeit nicht verfehlt. Da darf es auch gern eine größere Münze sein. Sie steht für Glück und Wohlstand, dient eben als Talisman. Und das rund um den ganzen Globus.

Nach altem Glauben löst der Glückscent sogar allen bösen Zauber, schüttelt Hexen ab und fördert die Liebesfähigkeit. Früher wurde auch auf dem Boden einer Aussteuertruhe (mit Bettwäsche, Kissen, Besteck und Geschirr gefüllt für den ersten eigenen Hausstand der künftigen Ehefrau) ein Geldstück deponiert. Das sollte dem Mädchen, das heirate, Glück in der Ehe bringen.

Mittlerweile werden auch kleine Schutzengel fürs Portemonnaie angeboten. Mal aus Stein, mal gegossen aus Metall oder aus Papier gebastelt. Selbstgestrickte oder -gehäkelte Minifiguren sollen dem Beschenkten Glück bringen, wenn er die Utensilien bei sich trägt.

Konnten wir Ihre Neugier wecken? Dann merken Sie sich doch schon mal den 20. März vor, das ist nämlich Weltglückstag.

Von Ines Sommer