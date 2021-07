OZ testet Stralsunder Wallensteintage: So viel Spaß gibt’s für 20 Euro

Stralsund

Jahrmarkt- und Freizeitpark-Profis wissen: Erst ins Karussell, dann etwas essen – niemals umgekehrt! Deshalb fange ich mit dem Geldausgeben auf dem Rummel auf dem Neuen Markt an. Noch 20 Euro. Blinkende Lichter buhlen um meine Aufmerksamkeit, dröhnende Musik und Ansagen, wie „Jetzt geht’s ab in die nächste Rrrrunde!“, fliegen mir um die Ohren. Autoscooter für 3 Euro? Alleine fahren macht einen seltsamen Eindruck. Fürs Kinderkarussell (eine Fahrt 2,50 Euro) bin ich auch nicht hergekommen.

Wie sieht es aus mit der Riesenschaukel „Ultimate“? Immerhin schwingt sie 28 Meter hoch und beschleunigt mit 5G, wie mir Inhaber Kurt Meisel aus Bandelin bei Greifswald verrät. Joa, bin geneigt, die ersten 5 Euro auszugeben. Aber dann beeindruckt mich die Höhe doch sehr, außerdem dreht sich das Teil auch noch. „Is’ schon ganz schön ... hoch“, nuschel ich zögernd. „Man fühlt sich richtig schwerelos darin“, wirbt Meisel. Dann fällt mir plötzlich ein, dass ich ja heute ganz schlimm Rücken habe und außerdem zieht’s gerade fürchterlich im Knie. Meisel grinst, ich ziehe weiter und nehme im Breakdancer Platz (4 Euro). Breakdancer kann ich.

Sind die Nerven stark genug, macht der wuchtige Schwung im „Ultimate“ vor der Marienkirche einen Riesenspaß. Unser Autor hatte aber plötzlich Knieschmerzen. Quelle: Kai Lachmann

„Wallenstein Bräu – eine Frage der Ähre“

Noch 16 Euro. Gut durchgeschüttelt und mit trockener Kehle komme ich bei „Dream & Relax“ an. Hübscher Name für einen Eis-Stand. Weil ich noch nie in meinem Leben einen Slush verspeist habe, nehme ich gleich mal einen in kräftigem Blau. 0,25 Liter der halbgefrorenen Erfrischung kosten 2 Euro. Das hat man schon teurer gesehen. „Der Becher ist nicht aus Plastik, sondern aus einem anderen Stoff, der in wenigen Monaten 100 Prozent biologisch abbaubar ist“, klärt der Berliner Verkäufer Daniel Rausch auf. Dazu gibt es einen Strohhalm aus Papier. So viel Umweltfreundlichkeit – darauf trinke ich!

Das löscht den Durst und stillt den Appetit auf etwas Süßes. Außerdem, so erzählt Verkäufer Daniel Rausch (r.), ist der Becher umweltfreundlich. Prost! Quelle: Christian Rödel

Noch etwas Süßes hinterher? Auch wenn die gebrannten Mandeln (eine Tüte 3,50 Euro) verlockend riechen, klemme ich mir das, denn der Slush war süß genug. Nun aber auf zum Alten Markt, Futter fassen. Auf dem Weg dahin entdecke ich beim Restaurant Kartoffelhaus Werbung für „Wallenstein Bräu“. Das Bier sei „eine Frage der Ähre“. 0,25 Liter kosten 2,50 Euro. Wenn am Ende etwas übrig bleibt, probiere ich das gerne.

Karussellfahren für guten Zweck Die Schausteller des Neuen Marktesplanen, etwas Gutes für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Süden und Westen Deutschlands zu tun. Deshalb wollen sie die Einnahmen, die am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr erzielt werden, nach den Wallensteintagen komplett an eine seriöse Hilfsorganisation weiterreichen, die sich im Katastrophengebiet engagieren. Das heißt: Wer am Sonntag während dieser Stunde mit einem der Karussells fährt, egal ob Autoscooter, Las Vegas oder mit einem anderen, tut damit etwas Gutes.

Bin satt bis zum Ende des Monats

Noch 14 Euro. Da vorne gibt es Flammkuchen mit Pesto. Ich liebe Flammkuchen und ich liebe Pesto. 5,50 Euro halte ich für angemessen. Die Portion ist nicht klein und der Verkäufer spart nicht mit Belag. Doch dann gehe ich doch noch einen Stand weiter. Dort gibt es frisch gebackenes Brot für 3 Euro. Das sättigt sicher noch mehr.

Als ich an der Reihe bin, sehe ich, dass es das auch gefüllt gibt. Mit zerlaufenem Käse, Spinat und obendrauf noch einen Klacks Rahm. Das soll es sein! „5 Euro“, sagt die Verkäuferin. Ich bin verwundert, habe aber das Preisschild (in altertümlicher Schrift) nicht sorgfältig genug entziffert. Na gut. Das Brot ist lecker und mit so unglaublich viel Käse gestopft, dass ich wahrscheinlich erst wieder Ende des Monats etwas essen muss. Uff. Wäre ich doch beim Flammkuchen geblieben. Übrigens: Der Jahrmarkt-Klassiker, Bratwurst, kostet 3 Euro.

So sieht der Stein im Magen aus, bevor er verspeist wird. Wer großen Hunger hat, ist am Brotstand richtig. Quelle: Kai Lachmann

Was soll ich mit einem Auge?

Noch 9 Euro. Gerne würde ich ja etwas Wallensteiniges kaufen, ein Souvenir, etwas, was es nur hier gibt. Selbst geschmiedeter Schmuck? Schick, aber mir reicht mein Ehering. Zehn Euro für ein silbernes Herz oder eine Axt sind okay, doch jetzt schon über meinem Budget. Ein paar Stände daneben kann man sich malen lassen. Portrait für 22 Euro, nur ein Auge für einen Euro. Das würde zwar passen. Aber was soll ich mit einem Auge?

Kleine Armbrust, großer Spaß. Immerhin, zwei Figuren hat’s erwischt. Quelle: Privat

Eine Fassbrause, ein Pils (je 4 Euro) oder ein Wasser (2,50 Euro) möchte ich mir zwischendurch nicht gönnen. Stattdessen gehe ich erst mal Armbrustschießen mit Gummi-Pfeilen. Acht Schuss für 2 Euro. Kleine Holzfiguren auf einer Burg umnieten – hey, das macht Spaß. Zwei haue ich weg. Immerhin. Ein guter Krieger wird aus mir aber nicht mehr. Noch 7 Euro: Ich finde ein Lederarmband, das nicht kitschig ist und nur einen Fünfer kostet. Gekauft. Nun habe ich etwas Wallensteiniges getan und trage ein passendes Accessoire. Raten Sie mal, wer gerade zufrieden ist.

Grüner Kuchen mit Kokos

Noch 2 Euro: Ich schlendere die Semlowerstraße hinunter. Bei einem indonesischen Café-Wagen gibt es exotische Kaffee- und Kuchensorten. Ich probiere einen Kue Putu Ayu mit Kokosraspeln für 1,50 Euro. Der Happen sieht ganz schön grün aus. „Das kommt von der Pandanwurzel“, sagt Verkäufer Wojtek. „Der Kuchen ist gedämpft, nicht gebacken.“ Schmeckt richtig gut, gar nicht so ungewöhnlich.

Wojtek und Marissa vom Café Indonesia servieren grünen Kuchen mit Kokosraspeln. Quelle: Kai Lachmann

In der Semlowerstraße reihen sich die Stände aneinander. Edelsteine, Rucksäcke, Plastikspielzeug, Parfüms, Glaskunst, Kuscheltiere, Ritterhelme aus Kunststoff ... Ich bin etwas überfordert, habe aber eh nur noch 50 Cent. Und die investiere ich beim WC-Wagen.

Fazit: Ich bin Karussell gefahren, gut gesättigt, habe einige neue Dinge ausprobiert und trage nun ein schwarzes Armband. Mit 20 Euro kam ich weiter als vermutet. Das Preisniveau empfand ich als fair. Es ist nicht billig, aber auch nicht überteuert. Dennoch empfehle ich, etwas mehr mitzunehmen. Denn Möglichkeiten, Geld auszugeben, gibt es reichlich.

Von Kai Lachmann