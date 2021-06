Obdachlos in Stralsund: Vom Camp im Stadtwald zurück in die eigene Wohnung

Stralsund

Danilo K. hat sich zurückgekämpft in das Leben in den eigenen vier Wänden. 17 Monate lang lautete seine Adresse Mühlgrabenstraße 10 im Stralsunder Stadtteil Grünhufe. Hier betreibt der Kreisverband Rügen-Stralsund die Obdachlosenunterkunft (OLUK) der Hansestadt.

Bei 1000 Euro Mietschulden wurde zwangsgeräumt

Im August 2019 hatte der 32-Jährige hier angeklopft, als er nicht mehr weiterwusste. Kurz zuvor war seine Einraumwohnung zwangsgeräumt worden und seine Freundin hatte ihn nach sieben Jahren Beziehung verlassen. „Der Vermieter hatte bei 1000 Euro Mietschulden die Notbremse gezogen“, sagt Danilo K.

Wie es dazu kam, sei ihm erst später bewusst geworden. Der junge Mann war offenbar über die Fallstricke der komplizierten deutschen Sozialgesetzgebung gestolpert. „Ich hatte damals einen 450 Euro-Job als Hausmeister bei einer Reinigungsfirma. Das Jobcenter hat das Geld aufgestockt und Wohngeld dazugegeben“, sagt er. Soweit war alles in Ordnung.

Die Fallstricke eines Minijobs

Doch es gab da auch Monate, da wurde mehr gearbeitet und auch mehr verdient. Das hatte auch Auswirkungen auf die Zahlung des Wohngeldes. „Ich hätte dann die Miete selbst bezahlen müssen“, sagt er und hätte sich gewünscht, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hätte. Auch vonseiten des Vermieters habe ihn keiner über seine aufgelaufenen Mietrückstände informiert.

„Der Tausender plus die Kosten der Zwangsräumung, das war von dem Minijob nicht zu stemmen“, sagt Danilo K. Die Zwangsräumung war für ihn ein Schock. Am meisten verzweifelt war der passionierte Stockcar-Fahrer, dass seine errungenen Pokale plötzlich im Müllcontainer entsorgt wurden. Sein Gefühl damals: „Mein ganzes Leben war auf einmal weg.“

Zwei Nächte im Wald campiert

Da er nicht wusste wohin, hatte er zwei Nächte im Stadtwald campiert. Dann war klar: „So konnte es nicht weitergehen.“ In der Obdachlosenunterkunft stieß er auf Andreas Hoth, den Leiter der OLUK und dessen Stellvertreterin Christine Schleusner. „Beide haben mir sehr geholfen.“ Mit ihrer Unterstützung wurden offene Fragen bei Jobcenter und Ordnungsamt geklärt und für ihn ein Konto bei einer Bank eingerichtet. Danilo K. bekam einen Platz in einem Drei-Mann-Zimmer. „Mit den Jungs habe ich mich gut verstanden“, sagt er.

Neue Chance bei der Stralsunder Innovation Consult

Er sagt aber auch, dass er stets das Gefühl hatte: „Hier willst du nicht den Rest des Lebens verbringen.“ Es musste irgendwie wieder vorwärtsgehen. Als gelernter Schlosser bekam er in der Metallwerkstatt der Stralsunder Innovation Consult (SIC) eine Stelle. „Ich hatte da mit der Aufarbeitung alter Museumsloks des Nautineums zu tun, die früher auf dem Tonnenhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Dienst getan haben.“ Ein Job, der Danilo K. sichtlich Spaß machte. „Ich habe gezeigt, was ich kann und dass ich willig bin, das durchzuziehen“, sagt er stolz. Das war offenbar auch den SIC-Mitarbeitern aufgefallen.

Die SIC war es dann auch, die ihn auf den Weg zu einem neuen Job brachte und zu seiner ganz großen Freude – in eine Einraumwohnung. Die Schlüssel dafür hatte er im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten erhalten. Das Jobcenter hat die Kaution vorgeschossen, die Danilo K. jetzt abstottert.

Hoffnung auf neue Facharbeiterausbildung und Führerschein

Dass mit der neuen Arbeit hat noch nicht ganz so gut geklappt. „Ich möchte wieder für eine Reinigungsfirma arbeiten“, sagt Danilo K. und seine Motivation dazu ist ganz klar: „Ich kann hier noch einen Facharbeiter machen und den Führerschein.“ Doch im Corona-Jahr 2021 wurden die für April und Juni angesetzten Ausbildungsstarts bei einem Bildungsträger erst einmal verschoben. Danilo hofft nun, dass es mit steigender Impfrate im September endlich mit der Ausbildung losgehen kann. Die Zeit bis dahin überbrückt er erst einmal mit einem Job in einer Dachdeckerfirma. „Die Schulden müssen schließlich abgearbeitet werden“, sagt er.

Das Ziel nicht aus den Augen verloren

Für Andreas Hoth, den Chef der Obdachlosenunterkunft, ist Danilo K. einer derjenigen OLUK-Bewohner, für die das Projekt „Trainingswohnen“ passt, mit dem die Einrichtung im Dezember starten möchte. „Danilo ist einer von denen, die wissen, was sie wollen und die angebotene Unterstützung nicht nur annehmen, sondern mitmachen, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Hoth. Er würdigt, das Danilo K. sich selbstständig um seine Zukunft gekümmert hat. „Das ist auch eines der Ziele, die wir mit der neuen Trainingswohneinheit vermitteln wollen.“

Die Hilfe endet nicht mit dem Auszug aus der OLUK

Diese gesonderte Wohneinheit soll in der bisherigen DRK-Kleiderkammer entstehen, die dafür in das Souterrain der Obdachlosenunterkunft umziehen wird. Für den Umbau sammelte das DRK in den vergangenen vier Wochen Spenden. Diese sollen dafür eingesetzt werden, um drei neue Zweibettzimmer plus separater Küche und Sanitäreinrichtung einzubauen. Damit soll obdachlosen Menschen die Chance geboten werden, mit Unterstützung von Mitarbeitern der Einrichtung neue Perspektiven zu entwickeln, die letztlich in einer eigenen Wohnung münden sollen.

Danilo K. schaut auch heute noch immer mal wieder in der Mühlgrabenstraße 10 vorbei. Andreas Hoth freut das, denn: „Das Schicksal unserer einstigen Bewohner ist uns nicht egal. „Wir versuchen, auch später noch zu helfen, wenn es mal Kummer geben sollte.“

Für bessere Chancen obdachloser Menschen spenden OZ-Leser 4545 Euro Die von der OSTSEE-ZEITUNG unterstützte Spendenaktion für das Trainingswohnprojekt des DRK in der Stralsunder Obdachlosenunterkunft endet heute. Der aktuelle Stand auf dem DRK-Spendenkonto betrug am Freitagnachmittag 4545 Euro. André Waßnick, Vorstandsvorsitzender des DRK Rügen-Stralsund, freut sich über die Unterstützung des Vorhabens: „Auch wenn wir das Spendenziel von 24 000 Euro für den Umbau unserer OLUK nicht erreicht haben und damit einen großen Eigenanteil selbst stemmen müssen, freuen wir uns über jeden eingegangenen Euro. Das Projekt liegt uns sehr am Herzen und wir werden all unsere Kraft in die Umsetzung stecken, damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner dank des künftigen Trainingswohnens einen noch besseren Start in ein selbstbestimmtes Leben erhalten. Vielen lieben Dank an alle Spender, die uns unterstützt haben!“ Für die Trainingswohneinheit spendet Matthias Groß 25 Euro. Mit 50 Euro hilft Katharina Wolter. Mit 100 Euro unterstützen Silke Dase, Dietmar Wolter sowie Christa Thomae das Vorhaben. Für den Umbau der OLUK spenden Frank Leder 200 Euro und Friederike Borner-Drager 300 Euro. Das Spendenkonto ist auch in der kommenden Woche noch für Einzahlungen geöffnet. Wer obdachlosen Menschen ebenfalls dabei helfen möchte, ihre Chancen auf dem Weg zu einer eigenen Wohnung zu verbessern, der kann hier spenden: Kontoinhaber: DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V., Konto: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE54 1505 0500 0112 2476 01; Verwendungszweck: „Umbau OLUK“ sowie eine Adresse zur Übersendung einer Spendenquittung, falls gewünscht. Wer anonym spenden möchte, sollte das im Verwendungszweck der Überweisung kenntlich machen.

Von Jörg Mattern