Obdachlos in Stralsund: Wie eine Amrumer Köchin am Sund strandete

Petra K. ist eine der wenigen Frauen in der Stralsunder Obdachlosenunterkunft (OLUK). Die 46-Jährige muss sich im Stadtteil Grünhufe täglich gegen die vielen Männer behaupten. Mit der OZ sprach sie über ihr trauriges Schicksal. Denn auch sie hofft auf „das Sprungbrett zurück ins Leben“. Über das Projekt sollen OLUK-Bewohner fit gemacht werden für die Suche nach einer eigenen Wohnung. Der Träger der OLUK, der Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes, will dazu in der Unterkunft eine gesonderte Wohneinheit einrichten, die obdachlosen Menschen die Chance bieten soll, sich mit Unterstützung von Mitarbeitern der Einrichtung auf diesen „Sprung ins Leben“ vorzubereiten.

„Jeder hier hat einen schwierigen Weg hinter sich“

Andreas Hoth, Leiter der OLUK, weiß, dass dieses Training für jene, die daran teilnehmen möchten, zu einer Herausforderung werden kann. „Jeder, der bei uns Aufnahme gefunden hat, hat einen schwierigen Weg hinter sich, der dazu führte, dass an dessen vorläufigem Ende die einstige Wohnung geräumt werden musste“, sagt Hoth.

Fünf Frauen wohnen in der Stralsunder OLUK

Zu den 31 Bewohnern der Obdachlosenunterkunft gehören derzeit auch fünf Frauen. Petra K. ist eine von ihnen. Der richtige Name der 46-Jährigen ist ein anderer. Zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte hat die Redaktion ihn geändert. Petra K. ist bereit, darüber zu sprechen, wie sie in die Mühlgrabenstraße 10 gekommen ist und welche Hoffnungen sie für die Zukunft hat.

Petra K. kam mit einer Palme an

Petra K. brachte eine Palme mit in die Unterkunft. Quelle: RITA LÖFFLER

„Mit einer Palme im Topf und drei Beuteln voller Kleidungsstücke bin ich hier 2019 angekommen“, sagt Petra K. Da hatte sie etwa 4000 Euro Schulden, die ihr der Vermieter für unbezahlte Mieten und die Kosten der Zwangsräumung der Dreizimmerwohnung in einem der Plattenbauten in Knieper West in Rechnung gestellt hatte. Die Ursache aus ihrer Sicht: „Ich habe einmal eine Miete zurückbuchen lassen, als das Geld knapp wurde.“

Angst und Panik verhinderten ein geregeltes Leben

Sie habe es auch schnell zurückzahlen wollen und mit dem Vermieter Ratenzahlungen vereinbart. Petra K. lebte zu der Zeit von einer kleinen Erwerbsunfähigkeitsrente, seit eine psychische Erkrankung ihr das Arbeiten unmöglich gemacht hatte. Davor hatte die gelernte Köchin stets Arbeit gefunden. „Ich habe auf Amrum und im Münsterland in Restaurants gearbeitet, bis die Angst und Panikattacken kamen“, sagt sie. Seither war sie in Behandlung. „Aber die Medikamente haben das Leben nicht leichter gemacht. Es fühlte sich alles an wie unter einer Glocke.“

Sie könne es nicht genau erklären, aber beim Abstottern der Mietschulden muss sie die Übersicht verloren haben. Es seien immer mehr Mahnungen gekommen, hatte sie noch registriert. Mit der kleinen Rente alleine sei sie da am Schluss nicht mehr hinterhergekommen.

Petra K. wohnt derzeit in der OLUK

In der OLUK hat sie das Glück, derzeit ein Zimmer alleine zu bewohnen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 365 Euro. Da bleibt nicht mehr viel von der Rente, um die Schulden abzustottern. Die Palme ist inzwischen eingegangen. Petra K. hofft, eines Tages wieder in den eigenen vier Wänden leben zu können.

Schuldnerberatung als ein Weg aus der Krise

Andreas Hoth, Leiter der Obdachlosenunterkunft, will mit seinem Team und der Hilfe der OZ-Leser in der Mühlgrabenstraße 10 eine Trainingswohneinheit für obdachlose Menschen einrichten, die sie auf das Leben in den eigenen vier Wänden vorbereitet. Quelle: Jörg Mattern

Unterkunftsleiter Andreas Hoth ahnt, wie sehr sie sich mit diesem Wunsch selbst unter Druck setzt. „Wir versuchen, da zu helfen“, sagt er und sieht zwei Möglichkeiten – einerseits den Weg über eine professionelle Schuldnerberatung zu gehen, und falls es sich gar nicht anders lösen lässt, über eine Privatinsolvenz. „Der Gesetzgeber hat das Verfahren zur Restschuldbefreiung auf drei Jahre verkürzt“, sagt Hoth. Er weiß, dass auch dies ein langer Weg ist, der aber gelingen kann, wenn Petra daran mitwirkt und parallel dazu weiter gesundheitliche Fortschritte macht.

Das mit dem Trainingswohnen will Petra dabei nicht aus den Augen verlieren. „Ich werde mir anschauen, wie das läuft, wenn das Projekt gestartet wird“, sagt sie.

Den geplanten Umbau für die Trainingswohneinheit will das DRK bis zum Dezember erledigt haben. Dafür werden derzeit Spenden gesammelt. Dann sollen die ersten Mutigen dort einziehen können.

