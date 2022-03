Obdachloser in Stralsund erneut angegriffen

Stralsund

Nur wenige Stunden, nachdem ein obdachloser Afghane am Sonnabendabend in Stralsund Opfer eines schweren Raubes geworden war (die OZ berichtete), ist der 51-Jährige erneut angegriffen worden. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mitteilte, war die Einsatzleitstelle am frühen Sonntagnachmittag darüber informiert worden, dass drei Personen einen Obdachlosen mit einem Messer bedrohen sollen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen; sie konnten jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Dabei handelt es sich um drei männliche Jugendliche aus Stralsund, die nach ersten Erkenntnissen auch an der Raubstraftat am Vortag beteiligt waren. Bei den Tatverdächtigen fanden die Polizisten Gegenstände, die vermutlich aus der ersten Tathandlung stammten.

Haupttatverdächtiger in Gewahrsam

Der Haupttatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die beiden anderen Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Obdachlose war am Sonnabend gegen 18 Uhr von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen und durch Schläge ins Gesicht und später durch Schläge mit einem stärkeren Ast auf den Oberkörper verletzt worden. Die Täter entwendeten zudem die Armbanduhr des Opfers.

