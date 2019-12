Stralsund

Die Entwicklung der Hansestadt liegt ihm am Herzen: Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). Seit elf Jahren ist der 46-Jährige im Amt – und hat als Chef der Verwaltung schon etliche Veränderungen durchlebt. Dem promovierten Bauingenieur geht es heute um mehr als nur das Schaffen von Infrastruktur und Bauwerken. Im Interview spricht er über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vorpommern, neue Projekte und welche Rolle seine Frau bei der Auswahl der Anzüge hat.

Sie sind seit rund elf Jahren Oberbürgermeister. Wie sieht Ihr Job eigentlich so aus?

Mich betrifft alles, was das Leben in der Hansestadt ausmacht. Dazu gehören viele komplexe Prozesse, die ich als Chef der Verwaltung bewältigen oder auf den Weg bringen muss. Wie unter anderem der ganze Bereich Bau. Oder das Ordnungsamt. Dort wird zum Beispiel geregelt, dass jeder sein Auto in einer vernünftigen Zeit anmelden kann. Ob es um das Parken geht oder um eine Anmeldung bei einer Schule – alles läuft über uns. Durch die Kreisgebietsreform haben wir aber auch Verantwortung abgegeben. Das Sozialthema liegt zum Beispiel seitdem beim Landrat.

Ist die Hansestadt mit ihren 600 Mitarbeiter wie ein Unternehmen?

Ja, wir vergleichen uns aber eher mit einem kleinen Konzern. Die Stadtwerke gehören dazu, die Wasserversorgung – und wir verwalten noch 7000 Hektar Land und Grundstücke außerhalb der Stadtgrenze. Wir sind also deutlich größer, als auf den ersten Blick sichtbar ist. 600 Mitarbeiter klingt groß, wir mussten aber Stellen abbauen. Dieser Schritt war notwendig, um Liquidität für neue Investitionen zu entwickeln. Als Oberbürgermeister habe ich den Wunsch, möglichst viel Bau- und Infrastruktur zu schaffen – für mehr qualitatives Wachstum. Deshalb investieren wir auch 60 Millionen Euro in unsere Schulen. Denn so, wie sich die Baupreise entwickeln, sollten wir das jetzt realisieren – wie zum Beispiel die neue Sporthalle in Andershof. Neben dem Schaffen von Infrastruktur will ich, dass die Menschen beieinander bleiben. Das ist nicht leicht – aber eine meiner Hauptaufgaben als Oberbürgermeister. Ich will, dass die Menschen in Stralsund glücklich sind. Dazu braucht es ein lebenswertes Umfeld und lebendige Kultur.

Gibt es trotzdem herausragende Projekte?

Ganz oben auf der Agenda steht, dass wir unsere Schulen auf Vordermann bringen. Unsere Kinder brauchen eine gute Ausbildung und einen zeitgemäßen Standard, um nicht nur Fakten zu lernen, sondern auch Kompetenzen fürs Leben zu erwerben. Wichtig ist mir auch der vor uns liegende Baustart für den zweiten Abschnitt des Strandbades.

Ihr Lebensmittelpunkt ist Stralsund. An welchen Orten sind Sie gern?

Ich mag Devin. Besonders der Strand mit der Seebrücke ist ein Schmuckstück geworden, obwohl es erst nach einem aussichtslosen Projekt aussah. Daran denke ich, wenn ich dort entlang jogge. Dazu genieße ich das Strandbad, den Ausblick von der Marienkirche und den Hafen vor dem Ozeaneum. Klar, als Oberbürgermeister sehe ich dort auch, was gerade nicht funktioniert. Viele Bürger sagen mir, dass der Zaun an der Kaikante sehr hässlich ist. Aber wir bekommen das hin. Schon jetzt freue ich mich auf die große Freitreppe, die von der Gorch Fock I bis zum Lotsenhaus ins Wasser führen wird. Das wird ein ganz toller Ort zum Wohlfühlen.

Was schätzen Sie an Vorpommern?

Ich schätze den Menschenschlag hier. Mein Vater ist Vorpommer, daher ist mir die norddeutsche Mentalität von Haus aus bekannt. Erst sind die Menschen etwas verschlossener als die Sachsen, wenn man sie aber für sich gewonnen hat, sind es echte Freunde. Dieses Jahr haben wir hier auch die Urlaubszeit verbracht. Hauptsache ist, dass ich die gemeinsame Zeit mit der Familie genießen kann. Ich kann mich erholen, die Kinder lernen schwimmen.

Wie hat sich Ihre Arbeit über die Jahre verändert?

Ich brauche fast nur noch ein Handy. Früher hätte ich nie gedacht, dass ein Arbeitsplatz ohne PC funktionieren kann. Das ist wirklich verrückt. Früher war es das wichtigste Arbeitsmittel, aber eben auch nur ein Werkzeug. Über das Handy organisiere ich mein ganzes Leben.

Sie machen morgens also keinen PC mehr an?

Nein. Dieser große Tisch hier ist mein Arbeitsplatz, mit meinem Handy dazu. Von meiner Mannschaft wird mir alles präzise zugearbeitet, so dass ich schnell Entscheidungen treffen kann. Was man nicht unterschätzen darf: In meiner Position muss man wirklich viele Dokumente unterschreiben, die dann auch wieder Prozesse auslösen. Da muss ich stets im Bilde sein.

Wie sieht Ihr Alltag aus?

4.45 Uhr stehe ich auf. Dann gehe ich eine Stunde laufen. Wenn meine drei Kinder auf Schulen und Kita verteilt sind, geht es zur Arbeit. Dort passiert jeden Tag etwas, mit dem man nicht rechnen kann. Oft muss man sich mit Problemen befassen, die echt Kopfschmerzen bereiten können. Ein solches Thema ist die Abrechnung unserer Haushalte. Aber ich sehe auch all das Gute, was wir in den vergangenen Jahren hinbekommen haben.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Ich bin tatsächlich ein ungeduldiger Mensch. Das müssen meine Leute manchmal aushalten. Oft versuche ich Geschwindigkeit in die vielen Prozesse zu bringen. Trotzdem will ich natürlich, dass meine Mitarbeiter glücklich sind und erkennen, was jeder von ihnen für die Hansestadt leistet.

Wie fühlt sich die Verantwortung an?

Wichtig ist, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Ein Bekannter hat sie mit einem schweren Stein verglichen. Diese Last spüre ich zum Glück nicht. Mich freut besonders die gute wirtschaftliche Entwicklung. Dadurch haben wir in Stralsund viele Zugpferde, die Menschen in Lohn und Brot bringen. Nicht nur die Verwaltung schiebt Prozesse an, sondern auch viele private Firmen. Auf die Aufholjagd der letzten Jahre können wir alle gemeinsam stolz sein. Trotzdem müssen wir weitermachen, denn noch immer ist der Unterschied bei den Einkommen im Vergleich zum Westen enorm.

Gibt es auch bei der Stadt Personalmangel?

Teilweise. Wir waren echt verwöhnt, haben in früheren Jahren bis zu 400 Bewerbungen auf eine Stelle bekommen. Diese Zeiten sind vorbei. Für einige Jobs gibt es immer noch 70 Bewerber, für andere findet man fast keine Leute mehr. Dabei ist die Hansestadt ein attraktiver Arbeitgeber und bietet gute Konditionen. Für uns als Verwaltung ist die Situation noch nicht prekär. Mit Sorge blicke ich aber auf unsere Unternehmen. Dass es in einigen Branchen so einen massiven Überschuss an Arbeit geben wird, war lange Zeit nicht absehbar. Wir müssen hier mit dem Landkreis gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, um die Situation für alle zu verbessern.

Können Sie gut mit Landrat Stefan Kerth ( SPD)?

Wir haben gemeinsame Ziele. Für die Zusammenarbeit ist das eine gute Basis. Auf kommunaler Ebene spielt die Parteizugehörigkeit zum Glück keine bedeutende Rolle. Wir wollen in der Zukunft Projekte umsetzen, die für die Menschen in Stralsund und in der Region wichtig und richtig sind.

Sie wollen also gemeinsam etwas für die Stralsunder tun.

Ja. Unser großer Joker ist das blaue Kapital, also die Lebensqualität, die wir dank der Ostsee haben. Das müssen wir sichtbar machen und nutzen. Damit können wir viele Menschen erreichen und sie von der Großstadt zurück an die Küste holen. Hier am Wasser kann man den Kopf freibekommen, denken, hat einen kurzen Weg zur Arbeit. Derzeit schaffen wir neue Strukturen für die IT-Branche. Über das geplante Technologiezentrum sollen zukünftige Leistungsträger an den Strelasund kommen.

Wie nutzen Sie das blaue Kapital für sich?

Ich gehe gern schwimmen. Auch beim Sundschwimmen war ich regelmäßig dabei. Gern bin ich auch auf dem Wasser. Dafür fehlt mir aber die Zeit. Die Arbeit als Oberbürgermeister bindet viel meiner Kraft und ich möchte natürlich auch Rücksicht auf meine Familie nehmen. Die Balance muss stimmen.

Wenn doch die Zeit da ist: Motorboot oder Segelboot?

Segelboot. Ich mag die Ruhe und das Gleiten über das Wasser. Segeln steht für ein entspanntes Lebensgefühl und Stralsund für eines der schönsten deutschen Segelreviere.

Gehen Sie auch angeln?

Nur mit meinem Sohn, damit er das kennenlernt. Er ist deutlich besser als ich. Er fängt die ganzen Heringe – und ich stehe daneben und werfe einfach meine Angel rein. Leider fehlt dafür oft die Zeit.

Diese nehmen Sie sich morgens in der Frühe aber zum Joggen. Wie sind sie dazu gekommen?

Ich bin schon immer gelaufen. Beim Joggen bekomme ich die besten Ideen. Es dauert eine Weile. Nach fünf bis zehn Kilometern habe ich den Kopf frei.

Und nach dem Joggen wird mit der Frau das Outfit für den Tag besprochen?

Eher nicht. Meine Frau berät mich beim Kauf der Anzüge. Sonst ist mein Outfit ziemlich schlicht. Ich habe etliche Anzüge im Schrank. Da nehme ich mir morgens einen raus, dazu kommt eines meiner 50 weißen Hemden und die passende Krawatte. Inzwischen kenne ich viele Tricks, wie ein Hemd auch ohne Bügeln immer glatt wirkt.

Wo sehen Sie Stralsund in zehn Jahren?

Stralsund soll weiter wachsen. Mit der Idee konnte ich viele anstecken. Vor der Wende hatten wir schon mal über 70 000 Einwohner. Da wollen wir wieder hin. Klar, junge Menschen lieben die Großstadt. Aber Stralsund hat gute Chancen, junge Familien für sich zu begeistern. Mich beschäftigt außerdem der soziale Zusammenhalt, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns versorgen und fortbewegen, wie wir kommunizieren und welche Werte uns wichtig sind.

Mehr zu Kay Steinke lesen Sie hier.

Von Kay Steinke