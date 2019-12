Stralsund

Ungewöhnliche Umgebung für einen Oberbürgermeister: Bei seinem Unternehmensbesuch machte Alexander Badrow ( CDU) Station im Musikhaus Sitte in der Stralsunder Innenstadt. Doch dort, zwischen unzähligen Gitarren, Noten, Saxofonen und vor allem Klavieren, fühlte sich das Stadtoberhaupt wohl.

In aller Ausführlichkeit ließ er sich von Peter Sitte die unterschiedlichsten Instrumente zeigen und durfte bei den Klavieren auch mal in das Innere und unter die Tasten schauen. Seit 20 Jahren bietet Peter Sitte mit seiner Frau Jutta und den Mitarbeiterinnen Birgit Kienow und Kristin Löper alles für Musikliebhaber an. Unter anderem auch Noten. „Wir sind im Norden die Einzigen, die ein so umfangreiches Notenangebot haben“, sagt der 72-Jährige. Da würden auch schon mal Schweden oder Italiener zum Stöbern vorbeikommen.

Doch angefangen hat es in der Langenstraße ganz anders. Peter Sitte, genau wie seine Frau in Kröpelin geboren, wuchs mit sieben Geschwistern auf. Alle spielten ein Instrument, denn der Vater war Musiker. Mit ruhigem Gewissen kann man Sitte einen Multiinstrumentalisten nennen. „Er spielt Klavier, Geige, Orgel, Akkordeon, Harmonium und Bass-Gitarre“, verrät seine Frau Jutta. Doch zunächst erlernte er den Beruf des Elektrikers. Nebenbei lernte er bei seinem Vater das Klavierstimmen.

Als die Sittes im Jahr 1969 nach Stralsund zogen, arbeitete Peter Sitte zunächst bei der Gebäudewirtschaft als Elektromeister. Nach der Wende ging es dann zunächst mit dem Laden Elektro Sitte weiter und Peter Sitte machte seinen Meister als Klavierbauer. „Die Musik als Geschäft kam eigentlich eher nach und nach dazu“, sagt Peter Sitte. Bis vor 20 Jahren dann das Musikhaus Sitte eröffnet wurde.

Neben dem Verkauf und der Vermietung von Instrumenten gibt es in der Langenstraße auch große Werkstätten, in denen Instrumente gepflegt, aufgearbeitet und repariert werden. „Das Schlimme ist, dass man auch nichts wegwerfen kann. Man weiß nie, ob man das alles noch einmal für ein altes Instrument braucht“, sagt Jutta Sitte mit einem Lachen. Da stehen dann schon mal Instrumente, deren Baujahr um 1800 liegt.

Aus seiner Liebe zur Musik macht Peter Sitte keinen Hehl. Neben dem Geschäft gibt es auch immer wieder beliebte Konzerte im Keller des Hauses oder manchmal im Sommer auch auf dem hübschen Hof. „Seit 16 Jahren machen wir Hauskonzerte“, verrät er. Die werden immer unter ein bestimmtes Thema gestellt und schon jetzt blitzt es in den Augen des Musikers, wenn er das Motto des nächsten Konzerts verrät: „Harmonium und Männerchor – so stell ich mir die Hölle vor“. Fast klar, dass Peter Sitte auch zu diesem Männerchor gehört. „Er singt seit 1971 im Bachchor und ist auch bei anderen Ensembles immer wieder dabei“, sagt Jutta Sitte.

Doch in der Langenstraße werden nicht nur Instrumente verkauft, sondern man kann dort auch lernen, sie zu spielen. Mit Kristin Löper, Marko Blasi, Bernd Nickel und Maik Skopp gibt es vier Musiklehrer, die unter anderem Gitarren-, Schlagzeug-, Akkordeon- und Geigenunterricht geben.

Ans Aufhören denken Jutta und Peter Sitte noch nicht. „Zum einen gibt es keinen Nachfolger für das Musikhaus und zum anderen macht es uns Spaß. Solange wir es noch können, führen wir unser Geschäft weiter“, sagt Jutta Sitte abschließend.

