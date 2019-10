Oberbürgermeister sticht Bierfass beim Stralsunder Oktoberfest an

Stralsund

Nicht nur in Bayern wird Oktoberfest gefeiert, auch in Stralsund werden die Lederhosen rausgeholt, und zwar am 11. und 12. Oktober. „Wir allen Buam und Madln die zünftige und rustikale Wiesn an den Sund. Mit dem Stralsunder Oktoberfest werden wir unseren Münchnern Vorbildern in Nichts nachstehen. Und deshalb wird die Vogelsang-Halle Stralsund über zwei Tage in ein bayrisches Festzelt verwandelt – vom Tresen bis zu den Möbel“, sagt der Rostocker Event-Manager Christian Bürki im OZ-Gespräch.

Bier, Brezn und Brotzeit

Natürlich darf am Eröffnungstag der Startschuss mit traditionellem Bieranstich und einem „Oans-Zwoa-Drei-Gsuffa“ nicht fehlen. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) höchstpersönlich soll das Fass anstechen. Dazu gibt es natürlich echte Bayern-Kost –mit Haxe, Händl, Weißwurst, Leberkäs, Brezn und Brotzeit.

Mit den "Wilderern" werden die Lederhosen in Stralsund ausgepackt. Quelle: Agentur

Zum stimmungsvollen Wiesnabend gehört natürlich auch Musik nach Bajuwarischer Tradition. Für Gaudi sorgt an beiden Abenden die original bayrische Wiesn-Band „Die Wilderer“. Das vielseitige Programm der sechsköpfigen Wiesn-Band umfasst neben den bekanntesten Songs der ( Alpen)-Pop-Rock-Geschichte zahlreiche Klassiker der 60er, 70er, 80er und 90er-Jahre und die aktuellen Trends der internationalen Charts. „Die Wilderer“ stehen für Partystimmung – mit einer überzeugenden Live-Show, geprägt durch Kreativität und Spielwitz. Dies garantieren die sechs Musiker für Alt und Jung.

Die Schlagermafia in Stralsund

Die Schlagermafia kommt nach Stralsund, und zwar am 11. Oktober. Quelle: Agentur

Ein weiteres Highlight wird am Freitagabend der Auftritt der beliebten Schlagermafia sein. Dahinter stehen Torben Sällwenn und Joost Montänner, die sich als „Erste Schlager-Boygroup der Welt“ bezeichnen. „Sie sind der Party-Export-Schlager aus Norddeutschland. Mit ihrer unverkennbaren skurrilen und unerschütterlichen Art sorgt die Schlagermafia mit altbewährten Schlagerhits seit Jahren für Stimmung. Weiße Anzüge, extravagantes Haupthaar und die Mafiabrille sind ihr Markenzeichen“, rührt Christian Bürki schon mal die Werbetrommel.

Am Samstag steht mit Vollker Racho ebenfalls Livemusik ins Haus. Songs wie „Das Rote Pferd“, „Eine Insel mit zwei Bergen“ und „Schatzi, schenk mir ein Foto“ machten das Entertainment-Urgestein legendär. Neben dem standesgemäßen Rahmenprogramm werden Wiesn-DJs für Stimmung sorgen. Auch eine Schalmeienkapelle hat fest zugesagt.

Die OZ vergibt Freikarten

Tickets gibt es unter Telefon 0381/491 79 22 oder online unter www.mvticket.de. Wer am Freitag dabei sein will, kann mit etwas Glück auch über die OZ an eine der 20 Freikarten gelangen. Und so geht’s: Am 9. Oktober um 12 Uhr schnell sein und unter der Rufnummer 03831/206760 eine freie Leitung erwischen, dann kann man zwei Freitag-Karten ergattern.

Von Ines Sommer