Odeg streicht Spät-Züge zwischen Stralsund und Rügen

Stralsund/Binz

Keine Spät-Züge von der und zur Insel Rügen: Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) wird im Sommer ihr Angebot auf der Regionalexpress-Linie 9 (RE9) leicht ausdünnen.

Zwei Zugverbindungen werden gestrichen

Wie die Odeg jetzt mitteilte, entfallen zwischen dem 20. Juni und dem 6. September die Züge mit der Nummer 76387 ( Stralsund Hauptbahnhof ab 22.58 Uhr in Richtung Insel) und 76388 ( Bergen auf Rügen ab 23.35 Uhr in Richtung Stralsund). Die Züge 76379 ( Stralsund Hauptbahnhof ab 19.01 Uhr in Richtung Rügen) und 76386 (Ostseebad Binz ab 22:04 Uhr in Richtung Stralsund) verkehren im gleichen Zeitraum lediglich von Montag bis Freitag und nicht mehr am Wochenende.

„Fast leere Züge “ während des Shutdowns

Die Odeg betreibt die Linie seit einigen Monaten. Zuletzt waren die Passagierzahlen wegen der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Odeg-Sprecherin Dietmute Graf hatte in diesem Zusammenhang von „fast leeren Zügen“ während des Shutdowns gesprochen, die sich erst langsam wieder füllen würden.

Von Thomas Pult