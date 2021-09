Öffentliche Fotoausstellung zeigt: So bunt ist Stralsund

Stralsund

Stralsund ist bunt. Dass sich das nicht nur reimt, sondern auch stimmt, beweist eine Fotoausstellung, die ab Sonntag bis zum 10. Oktober an vielen Orten in der Stadt zu sehen sein wird. Vielleicht entdecken Sie beim Spaziergang zum Wahllokal ja das ein oder andere. Unter anderem in der Heilgeiststraße beim Café 66, dem Reiseladen OnTour und dem Geschäft Treibholz, bei DaMigra (Barther Straße 1), Konditorei Frötsch (Fährstraße 6) und in der Fußgängerzone bei DM sowie H&M können Sie fündig werden.

Die Fotos sind in mehreren Workshops mit engagierten Stralsundern entstanden und widmen sich dem Thema Vielfalt sowie der Frage, was jeder einzelne zu einem vielfältigen Zusammenleben beitragen kann. Hinter der Aktion, die im Rahmen der interkulturellen Woche stattfindet, steht „ZusammenFinden in Stralsund“, ein Projekt für junge Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 15 und 27 Jahren. Mehr Infos stehen auf www.meehr-vielfalt-leben.de. Die Seite geht zum Start am Sonntag ans Netz.

Von Kai Lachmann