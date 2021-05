Der Landrat von Vorpommern-Rügen hätte die Gaststätten am liebsten zum Himmelfahrtstag geöffnet. Doch das scheint für die Meisten illusorisch. Die Inzidenz um 40 gebe das zwar her, aber es fehlt immer noch eine klare Öffnungs-Position aus Schwerin. So hängt das Gastro-Gewerbe weiter in der Luft.