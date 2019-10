Stralsund

Das hat es so in der Vogelsanghalle am Grünhufer Bogen auch noch nicht gegeben: Ein riesiger, blau-weißer, bajuwarischer Himmel erstreckte sich für zwei Tage in der größten Halle der Hansestadt, wo es am Freitag- und Samstagabend bis in die Nacht hinein zuging wie auf der Münchener Wiesn.

Weit über 1000 Besucher...