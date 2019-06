Tribsees

Ein Motorrad im Wert von circa 4000 Euro, eine MZ aus dem Jahr 1980, wurde in der Nacht zum Mittwoch in Tribsees gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, wurde das Motorrad – Farbe: blau – der Baureihe TS aus einem Schuppen in der Kirchstraße in Tribsees gestohlen. Es war fahrbereit und zugelassen. Das amtliche Kennzeichen: NVP-AR 11.

Wer in der Kirchstraße in der Nacht zum Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet hat, oder über den Verbleib des Motorrades weiß, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder auch an die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de.

akr