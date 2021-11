Stralsund

Die Corona-Lockdowns haben auch in Stralsunds Bibliotheken ihre Spuren hinterlassen. Mittlerweile normalisiert sich das Bibliotheksleben wieder. Die Stadtbibliothek hat seit Juni wieder kontinuierlich für ihre Besucher geöffnet. „Das geht mit stetig steigenden Besucherzahlen einher“, berichtet Stralsunds Stadtsprecher Peter Koslik. Fest könne das an den über 540 Neuanmeldungen in den vergangenen fünf Monaten gemacht werden.

„Unserer Ansicht nach sehen wir gerade hier eher den Trend dahingehend, dass Verpasstes nachgeholt werden soll“, sagt der Sprecher, denn das Veranstaltungsangebot sei noch mal erhöht worden und trotzdem jedes Mal restlos ausgebucht gewesen. Unklar ist, wie lange das so bleibt, da die Coronazahlen derzeit nur eine Richtung kennen.

Ausleihe von DVDs und CDs rückläufig

Während der Schließungen hatte die Bibliothek für ihre Nutzer persönliche Medienwunsch- und Überraschungspakete zur Abholung zusammengestellt. Zudem gab es eine kleine Winterferien-Leseaktion für die Grundschüler. Den Ausleihrückgang bei DVDs und CDs führt die Stadt unter anderem auf mangelnde Neuerscheinungen zurück.

„Die Nutzung des digitalen Angebotes ist generell steigend, bei gleichbleibenden Ausleihzahlen der physischen Medien“, sagt Peter Koslik. Die Schließung der Bibliotheken habe zu einem weiteren Aufwind dieses Trends in Zeiten des Lockdowns geführt und auch neue Nutzer seien hinzugekommen. Mit der Möglichkeit, die Stadtbibliothek nun auch wieder persönlich zu besuchen, würden die Ausleihzahlen der physischen Medien wieder kontinuierlich steigen.

Nutzerschaft ist nach wie vor vorsichtig

Wie 35 weitere Einrichtungen im Land, nutzt auch die Stralsunder Bibliothek das Angebot im Onleiheverbund Mecklenburg-Vorpommern. Laut Jahresbericht der Fachstelle öffentliche Bibliotheken hat sich sowohl die Zahl der Exemplare im Bestand als auch die Zahl der Ausleihen 2020 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Digitale Angebote nennt der Bibliotheksverband Mecklenburg-Vorpommern als eine der wichtigen Innovationsfähigkeiten der Bibliotheken in der Corona-Krise. „Allerdings sehen wir die Situation der Bibliotheken unter Pandemiebedingungen als schwierig an“, sagt die geschäftsführende Verbandsvorsitzende Uta Mach und verweist in dem Zusammenhang auf lange Schließzeiten, erschwerte Veranstaltungstätigkeit und eine nach wie vor vorsichtige Nutzerschaft.

Hochschulbibliothek: Ausleihe gedruckter Bücher nimmt seit Jahren ab

Auch zur Unterstützung der teils digital stattfindenden Lehrveranstaltungen hatte die Bibliothek der Stralsunder Hochschule während der Corona-Lockdowns ihr digitale Angebot erweitert. „Die Ausleihen gedruckter Bücher sind seit mehreren Jahren rückläufig“, berichtet Hochschulsprecherin Astrid Weber. Dies liege nicht nur an der Pandemie, auch wenn diese den Effekt sicherlich verstärkt habe, sondern auch an der fortschreitenden Digitalisierung von Lehre und Forschung.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Sprecherin zufolge der digitale Buchbestand fast verdreifacht. 2020 verfügte die Bibliothek über fast 35 000 Medien (ohne E-Zeitschriften). „Das digitale Angebot wird sehr gut genutzt“, sagt Weber. Und das digitale Medienangebot soll an der Hochschule weiter ausgebaut werden. Im Bereich der Zeitschriften wird die Transformation von gedruckten Subskriptionszeitschriften hin zu digitalen Angeboten sowie Open Access Modellen unterstützt. „Zudem soll die Informations- und Recherchekompetenz durch fachspezifische Schulungen weiter gestärkt werden“, kündigt Astrid Weber an.

Onleihe in den Bibliotheken 100 000 Print- und Video-Medien sowie gut 9000 e-Medien stehen Nutzern der Stralsunder Stadtbibliothek zur Verfügung. Die Einrichtung ist Mitglied im Onleiheverbund Mecklenburg-Vorpommern. Die 35 Bibliotheken im Onleiheverbund verfügten 2020 über einen Bestand von knapp 90 000 Exemplaren, fast 3000 mehr als noch 2019. Die Ausleihen erhöhten sich von etwa 536 000 in 2019 auf fast 633 000 in 2020. Mehr als 86 000 Medien und fast 35 000 digitale Medien, 34 Datenbanken sowie über 7700 digitale Zeitschriften umfasste der Buchbestand der Stralsunder Hochschulbibliothek 2020. Im laufenden Jahr wird der Anteil der Online-Medien an den Erwerbungsausgaben mit mindestens 70 Prozent angestrebt. 2400 Studierendehaben sich im vergangenen Jahr rund 290 000 Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten und fast ebenso viele Vollanzeigen von eBooks heruntergeladen oder angeschaut.

Zugleich sagt sie, dass die Bibliothek ganz analog ein sozialer Ort des Wissensaustausches bleiben werde. Nach eineinhalb Jahren Pandemie sei ein Großteil der Studierenden an den Campus und somit auch in die Bibliothek zurückgekehrt. „Die Bibliothek als Lernort ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Studiums für die Studierenden“, betont die Hochschulsprecherin.

Von Christian Bark