Stralsund

Mit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags richten sich Angebote von Onlinecasinos wie Hyperino, Wunderino und Co. nicht länger nur an „Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein“. Der Staatsvertrag legalisiert das digitale Glücksspiel in allen Bundesländern, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Suchtberatungsstellen klingeln deshalb die Alarmglocken.

„Wir gehen auch davon aus, dass der Anteil der Spielsüchtigen beim Onlinespiel dadurch in den kommenden Jahren auch zunehmen wird und wir dort dann besonders jüngere Menschen finden“, sagt etwa Birgit Grämke von der Landesfachstelle Glücksspielsucht in Schwerin. Zwar soll der Vertrag in erster Linie dem Schutz von Spielern dienen, etwa durch ein monatliches Einsatzlimit von 1000 Euro. „Bisher ist aber nicht klar, wie der Spielerschutz online wirklich passieren soll. Im Gegenteil, es tun sich noch Fragen auf“, sagt Birgit Grämke.

Als Beispiel nennt sie die Verpflichtung der Veranstalter von Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet sowie der Veranstalter und Vermittler von Sportwetten im Internet, „ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhendes, auf Algorithmen basierendes automatisiertes System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht“ zu implementieren. Wie dies in der Praxis geschehen soll, sei völlig unklar. Es gebe für den Onlinebereich keine konkreten Früherkennungsmerkmale.

Jede Plattform könne eine andere Software für die Früherkennung nutzen. „Somit kann ich auf verschiedenen Plattformen spielen, aber da diese Daten nicht zusammengeführt werden, fallen problematische Spieler nicht auf“, so die Suchtberaterin. Letztlich wollten die Anbieter Geld verdienen und das meiste Geld setzten eben Spielsüchtige ein. Darum würden Anbieter sich eine Software suchen, die möglichst spät Problematiken aufzeige.

Werbung dürfte sich verstärken

Die Fachstelle geht künftig von einem „harten Kampf“ auf dem Werbemarkt und damit einer Flut an Werbung aus. Zur klassischen TV-Werbung kämen „Gaming-Influencer“ auf Streaming-Plattformen. Mit Sorge beobachte die Fachstelle zudem, dass mittlerweile durch Glücksspielelemente in Computerspielen junge Leute früher als sonst mit Glücksspiel in Berührung kommen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Glücksspielsüchtigen zuletzt rückläufig gewesen. Waren es 2018 noch 395, sank die Zahl 2020 auf 294. Allerdings gab es darunter 23 mehr Onlineglücksspielsüchtige als vor drei Jahren, nämlich 89. Im Kreis Vorpommern-Rügen sank die Zahl der Glücksspielsüchtigen 2020 gegenüber 2018 von 43 auf 34, darunter neun Onlineglücksspielsüchtige, zwei weniger als vor drei Jahren. Allerdings gibt es laut Fachstelle eine hohe Dunkelziffer.

„Onlineglücksspiel spielt dieses Jahr mit über 50 Prozent der Ratsuchenden eine große Rolle in der Beratung“, berichtet Oliver Mitzkat, Sozialarbeiter bei der Evangelischen Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-Vorpommern. Sie betreut die Sucht- und Drogenberatung in der Stralsunder Wallensteinstraße. Laut Oliver Mitzkat verzeichnet die Suchtberatung eine Zunahme an Onlineglücksspielern im Vergleich zu den Vorjahren. „Der Anteil an Frauen ist gestiegen, weil beim Onlineglücksspiel die Anonymität gewahrt werden kann und Frauen mehr Ängste vor negativen sozialen Konsequenzen haben“, erklärt der Sozialarbeiter.

18 Glücksspieler in Stralsund beraten

Insgesamt 18 Glücksspieler hat die Stelle in diesem Jahr bisher beraten. Alle Spieler, die in diesem Jahr online spielen oder gespielt haben, hätten früher terrestrisch, also an einem öffentlich zugänglichen Ort, gespielt und seien über die Nutzung des Internets auf das Onlinecasino umgestiegen. Die coronabedingten Einschränkungen hätten hier nach Auskunft der Betroffenen weiterhin eine Rolle gespielt, aber vorrangig die Ausbreitung im Internet und die bessere Zugänglichkeit. „Glücksspiel im Internet ist noch bequemer und bietet vermeintlich mehr Diskretion und Anonymität“, sagt Oliver Mitzkat.

Der Sozialarbeiter und sein Team gehen für 2022 von einer Zunahme des Suchtverhaltens aus. „Der neue Glücksspielstaatsvertrag begünstigt aus unserer Sicht die Entwicklung der Onlineglücksspielsucht“, sagt Oliver Mitzkat. Im Internet sei es weit schwieriger, Gefährdete in diesem Rahmen zu erreichen und zu schützen. Die Fremdkontrolle falle praktisch weg.

Gerade aus diesem Grund werde der Bedarf an Prävention und Glückspielsuchtberatung deutlich steigen. Dazu bedürfe es auch mehr Fachkräfte sowie mehr Fördergelder für die Finanzierung der Angebote. „Wir fordern die Erhöhung der Mittel für die Glückspielsuchtprävention von bisher 130 000 auf jährlich 410 000 Euro zuzüglich einer Dynamisierung ab 2023“, sagt Oliver Mitzkat. Für eine qualifizierte Mitberatung zur Glücksspielsucht in den landesweit 26 anerkannten Suchtberatungsstellen sollte es zudem einen Präventionszuschlag geben.

Von Christian Bark