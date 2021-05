Online-Petition: Zweitwohnungsbesitzer in MV drängen auf „Ende des Einreiseverbots“

Stralsund/Ahrenshoop/Löcknitz

Erst wurde ihre Klage vom Oberlandesgericht Greifswald abgewiesen, dann blieb ein offener Brief der Initiative „Zweitwohnsitz in MV“ an Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ohne Reaktion. Deshalb haben die rund 30 lose organisierten Zweitwohnbesitzer aus Mecklenburg-Vorpommern, die das „Land zum Leben“ als ihre Heimat ansehen, nun eine Online-Petition gestartet, mit der sie auf eine Aufhebung des „Einreiseverbots für Zweitwohnsitzinhaber und Grundstückseigentümer“ drängen.

Rund 65 000 Menschen mit Nebenwohnsitz gibt es in MV. Viele davon stammen selbst aus dem Nordosten und arbeiten außerhalb des Bundeslandes. Rund 17 000 haben daher familiäre Verbindungen, auf diese trifft die Anordnung der Landesregierung nicht zu. Doch insgesamt 38 000 Zweitwohnbesitzer müssen noch bis zum 7. Juni „draußen bleiben“, wenn sie nicht den kompletten Corona-Impfschutz haben oder genesen sind. Was der Initiative wichtig ist: Hinter jedem Zweitwohnbesitzer verbergen sich einzelne Schicksale. Die OSTSEE-ZEITUNG hat daher mit einigen Zweitwohnbesitzern und Unterstützern der Initiative gesprochen – und stellt sie hier in kurzen Porträts vor.

Vor Corona ist man in Ahrenshoop sicherer als in Berlin

Karl-Georg Wellmann. Der Jurist war von 2005 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Am Montag hat der Zweitwohnungsbesitzer aus Ahrenshoop eine Petition beim Landtag MV eingereicht, die eine sofortige Aufhebung des Einreiseverbots für Eigentümer von Grundstücken mit Zweitwohnsitz erzwingen soll. Quelle: privat

Karl-Georg Wellmann (68) hat Corona durchstanden, zählt damit zu den genesenen Zweitwohnbesitzern. Der 68-jährige Jurist, der bereis für die CDU im Bundestag war, lebt einerseits mit seiner Familie in Berlin – aber auch in Ahrenshoop (Vorpommern-Rügen). Das Haus in Ahrenshoop nutzte er schon im letzten Jahr für die Arbeit im Homeoffice. „Wir sehen es als Möglichkeit, um viel geschützter vor Corona zu leben“, sagt er. Er habe die Corona-Infektion bereits Ende 2020 überstanden, im Juni steht eine Auffrischung seines Schutzes per Nachimpfung an. „Von uns geht keine Gefahr aus. Wir sind weder krank noch infektiös“, sagt er. Besonders besorgniserregend findet Wellmann, dass die Landesregierung sehr undifferenziert vorgeht – und nicht die Einzelfälle prüft. „Die Zweitwohnbesitzer werden sehr ungerecht behandelt. Als Jurist finde ich das Vorgehen sehr problematisch. Der Fakt, dass man nicht zu seinem Eigentum kann, ist schon sehr hart – und ein unverhältnismäßiger Eingriff des Staates.“ Über fast zehn Jahre hinweg habe seine Familie das Haus in Ahrenshoop aufgebaut. Nur er, seine Frau und die erwachsenen Kinder würden es nutzen, vermietet wird es nicht. „Wir haben viel Geld in unser zweites Zuhause gesteckt und immer auf regionale Firmen gesetzt. Wir tragen auch weiterhin unser Geld nicht nach Mallorca, sondern nach MV. Es ist unser Land zum leben.“ Diese Haltung sei für viele Unternehmen überlebenswichtig. „Ahrenshoop steht leer. Gastwirte und Hoteliers stehen am Rande der Existenz. Deswegen hoffe ich für alle, das bald weitere Öffnungsschritte folgen.“ Und zwar nicht nur für die Zweitwohnbesitzer. Dennoch wagt Wellmann ein Experiment. „Das Geld, für die Zeit, die ich nicht da sein darf, behalte ich ein. Mal gucken, was passiert.“

Berufs-Meerjungfrau „Anke vom Sund“ war den Tränen nahe

Die Künstlerin Anke Kuhnecke lebt in Stralsund und in Berlin. Weil ihre Familie aus Stralsund stammt, darf sie einreisen. Doch das „Einreiseverbot" für andere Zweitwohnungsbesitzer findet sie ungerecht. Quelle: Anke Kuhnecke

Als Anke Kuhnecke (51) den offenen Brief las, stand sie den Tränen nahe. Die Künstlerin und Autorin, die auf Rügen und Hiddensee besser unter ihrem Pseudonym „Anke vom Sund“ bekannt ist, lebt in ihrer neuen Heimat Berlin – aber auch in ihrer alten Heimat Stralsund. „Ich habe hier Familie. Aber auch ich finde die Situation ungerecht und unterstützte deswegen die Petition“, sagt sie. Die gebürtige Stralsunderin habe die gesamte Debatte mit großem Entsetzen verfolgt. „Diese Ausgrenzung ist wie ein Schlag ins Gesicht.“ Viele ihrer Freunde und Mitschüler sind nach der Wende weggegangen – auch weil es in Vorpommern oft an einer beruflichen Perspektive fehlte. Wer nun keine Familie mehr am Sund hat, der darf nicht mehr nach Stralsund kommen. Viele Zweitwohnbesitzer gibt es in der Hansestadt dennoch nicht. Rund 300 sind es aktuell. Der Trend ist leicht steigend. „Die Situation ist sehr emotional. Wir kriegen es nur zusammen als Gemeinschaft gemeistert – und nicht über Ausgrenzung.“ MV könne dank der geringen Bevölkerungsdichte dabei als guter Erholungs- und Zufluchtsort dienen. „Von Stralsund aus ist man schnell in der Natur. MV sollte daher seinen Abschottungskurs gut überdenken. Es gibt viele Kinder und Familien, die hier bei uns mal wieder durchatmen könnten“, so Kuhnecke. Sie hofft dabei auch auf eine zeitnahe Perspektive für die Kulturschaffenden. „Von Beruf bin ich auch Meerjungfrau. Ich schreibe über Insel und Schiffe – und trage die Geschichten dann vor Publikum vor.“ Aus ihrer Sicht hätten besonders die Kulturschaffenden überzeugende Hygienekonzepte entwickelt – und trotzdem würden diese nun unter dem „Berufsverbot“ leiden. „In einem Theater kann man die Abstände einhalten, in einem engen Supermarkt hingegen nicht“, bringt sie es auf den Punkt.

Berliner Familie schummelt sich über die Landesgrenze

Anja Nauert in einem Traktor bei einem Traktorfest. „Auf unserem Grundstück haben wir für den Verein und die Dorfgemeinschaft schon zwei Mal ein Traktorfest ausgerichtet. Wegen Corona konnte es im letzten Jahr leider nicht stattfinden." Quelle: privat

„Ich muss doch unsere Tiere füttern“, sagt Anja Nauert, die mit ihrer Familie einen alten Bauernhof in der Nähe von Neubrandenburg aufgebaut hat. „Die Leute im Ort sind sehr nett und helfen uns wo sie können. Doch ich habe die Verantwortung für die Tiere.“ Über eine Bürgerhotline wollte sich die 47-jährige Zweitwohnbesitzerin, die sonst regelmäßig mit ihrer Tochter auf dem Hof ist, über die spezielle Situation zum Thema Tierwohl erkundigen. Sie sollte eine Mail schreiben – doch auch auf diese bekam sie keine Antwort. „Man fühlt sich wie ein Verbrecher, wenn man sich über die Landesgrenze schummeln muss“, sagt sie. Sie und ihr Ehemann würden trotzdem gerne nach MV zurückkehren, denn sie hätten dort viele Freunde – und ihre Tochter, die als Kind noch in der Jugendfeuerwehr war, strebt in der zweiten Heimat eine Ausbildung an.

Dr. Katja Kleist: Anwältin vertritt viele Zweitwohnungsbesitzer

Dr. Katja Kleist aus Prerow setzt sich als Anwältin für rund 30 Zweitwohnbesitzer ein. Quelle: privat

Die Rechtsanwältin Dr. Katja Kleist aus Prerow, die vor rund einem Jahr ihren Wohnsitz zurück an die Ostsee verlegt hat, vertritt bereits 30 Zweitwohnungsbesitzer, die für ihre Rechte kämpfen wollen. Dazu fertigt sie in ihrer Kanzlei sogenannte Eilanträge an – mit wenig Erfolg, denn alle bisherigen Anträge wurden vom Gericht abgelehnt. Auf welcher Grundlage ist jedoch selbst der Anwältin schleierhaft. Im Detail würde gegen den Artikel elf des Grundgesetzes, das Recht auf Freizügigkeit, verstoßen werden. „Die aktuelle Inzidenz spricht nicht für einen derartigen Eingriff in die Grundrechte der Bürger“, plädiert Kleist. Die Gegenseite argumentierte aber, dass kein Eigentumseingriff vorherrsche, da faktisch nichts weggenommen werde. „Wenn man nicht einmal zu seinem Grundstück hinkommt, dann wird sehr wohl ein Eingriff vorgenommen“, widerlegt die gebürtige Prerowerin. Ohnehin sei es unverständlich, warum MV als einziges Bundesland eine Einreise verwehrt. Die epidemiologische Lage sei hier nicht anders. „Es ist ihr Zuhause. Wir sprechen nicht von Touristen“, sagt Kleist und erklärt, wie wichtig ihren Klienten der Zweitwohnsitz sei. Es betreffe ohnehin landesweit nur 38 000 Menschen, die die Lage nicht wesentlich beeinflussen würden.

Was der Initiative Zweitwohnsitz in MV wichtig ist Mit einem offenen Brief hatten sich vor einer Woche rund 30 Zweitwohnungsbesitzer aus MV an die Landesregierung gerichtet. Eine Antwort blieb bisher aus, weshalb die Initiative „Zweitwohnsitz in MV“ jetzt eine Online-Petition über das Portal „Openpetition“ gestartet hat. Zu finden ist die Petition über folgenden Link: https://www.openpetition.de/petition/online/sofortige-aufhebung-des-einreiseverbots-nach-m-v-fuer-grundstueckseigentuemer-zweitwohnsitzinhaber Die Initiative fordert eine sofortige „Aufhebung des Einreiseverbots nach MV“ für Zweitwohnsitz-Inhaber. Welche Punkte den Initiatoren noch wichtig sind: Auch ein Nebenwohnsitz ist für sie ein Zuhause. Das Einreiseverbot stellt für sie einen massiven Eingriff in das Eigentumsrecht dar, weil sie ihr Eigentum nicht nutzen können. Trotz Einreiseverbots kassiert die Landesregierung weiterhin die Zweitwohnsteuer ab. Die Initiative befürchtetdurch die Ungleichbehandlung von Zweitwohnsitzinhabern eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Hinter dem Einreiseverbot stehen zahlreiche Einzelschicksale. Zweitwohnsitzinhaber fühlen sich als „Einwohner zweiter Klasse“, werden oft mit Touristen gleichgestellt – dabei sehen Sie MV auch als ihre Heimat an.

Architekt musste darum kämpfen, dass er seinen Sohn mit nach MV bringen kann

Alexander Lubic musste hart darum kämpfen, dass er seinen Sohn Julius mit nach MV nehmen kann. Quelle: privat

Ebenso unverständlich empfindet Alexander Lubic die aktuelle Verordnung. Der 64-jährige Berliner hat seinen Zweitwohnsitz in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald). „Gerade Freiberufler haben oft eben nicht nur einen Lebensmittelpunkt“, erklärt Lubic und berichtet von seinen Erfahrungen als Architekt. Auf eigene Faust ging er der Sache auf den Grund, sammelte die Zahlen des RKI und setzte sie ins Verhältnis. Sein Ergebnis: Der Infektionsschutz sei durch die Maßnahme nicht quantitativ belegbar. „Der Kern des Problems ist nicht die Debatte um Wohnsitze, sondern um einen massiven Eingriff in grundlegende Rechte ohne Beweis einer Notwendigkeit“, rechtfertigt er. Nur durch Biegen und Brechen war es ihm möglich, seinen zehnjährigen Sohn mitzunehmen – in Zeiten von Homeschooling unfassbar. „Meine Frau musste den ganzen Tag arbeiten, mir blieb gar nichts anderes übrig“, berichtet der Familienvater. Auch er stellte fest, dass sich das Ordnungsamt nicht ausreichend mit Einzelfällen befasst. „Ich habe den Eindruck, dass sich die zuständigen Behörden nicht gegen Beschlüsse der Regierung stellen wollen“, sagt Lubic. So müssten Gesetze im Rahmen der vorhandenen Ermessensspielräume individuell ausgelegt werden. Löbnitz sei genauso das Zuhause der Familie wie Berlin: „Von einer Ferienwohnung ist hier nicht die Rede“, so Lubic.

Von Kay Steinke und Barbara Waretzi