Open-Air-Boxen in Stralsund: Fliegende Fäuste vor Teichkulisse

Stralsund

Wenn am Sonnabend 16 Kämpfer in den Boxring steigen, der im Bürgergarten mit Blick auf den Teich aufgebaut ist, geht es nicht um Titel und Kronen oder Kämpfe im Leistungssport. Hier treten Otto Normalverbraucher, Laien gegeneinander ein. Natürlich haben sie in den letzten Wochen trainiert, aber von professionellem Boxen sind sie weit entfernt. Doch das ist gewollt, betont Veranstalter Bert Linke.

Sich einmal wie ein Profi fühlen

Mit seinem Event „Boxen am See“ will er allen die Möglichkeit geben, mal im Mittelpunkt zu stehen und sportlich an seine Grenzen zu gehen. Es sei ein wenig wie das Jochen-Schweizer-Prinzip, das besagt: Jedes Abenteuer kann für einen Preis x ausprobiert werden. „Und für einen Moment fühlt man sich dann vielleicht wie ein Profiboxer“, grinst Bert Linke. Ja, er kennt das Gefühl. Stand er doch schon bei der ersten Stralsunder Benefiz-Fightnight 2014 im Ring. Und auch als Gastgeber will er nun nicht kneifen. Er kämpft gegen Sascha Baumgardt.

19.30 Uhr scharfer Start

Acht Kämpfe stehen am Sonnabend auf dem Programm. Doch bevor gegen 19.30 Uhr der erste Gong ertönt, wird der Ring noch für ein paar Nachwuchs-Demonstrationskämpfe frei gegeben. Der Phoenix-Sportverein zeigt olympisches Boxen. Auch Ringrichter und Arzt nehmen ihre Plätze ein. Dann machen sich die „Großen“ warm. Brauer gegen Bürgergarten-Mitarbeiter, Rechtsanwalt gegen Fliesenleger. „Besonders freue ich mich, dass Claudia Skupien mit dabei ist“, sagt Bert Linke. Aber zum Beispiel auch Lars Gräning wagt sich in die Boxhandschuhe. Höhepunkt des Abend ist das Duell im Schwerkampf: Der Stralsunder Robert Post vom Tattoo-Studio in der Altstadt will es gegen Andre Fischer, einem Security-Mann, wissen. Dreimal zwei Minuten müssen die Hobbyboxer durchhalten.

„Wir wollen die Stralsunder näher zusammenbringen. Im Kampf die größten Feinde, danach die besten Freunde. So ein gemeinsames Erlebnis verbindet ja. Und ich möchte, dass die Leute wieder miteinander ins Gespräch kommen“, erklärt Bert Linke.

Einmarsch übers Wasser

Die Faustkämpfer, die sich im alten Bootsschuppen des Bürgergartens vorbereiten, bekommen für ihren Auftritt einen Gänsehaut-Einmarsch. Sie werden nämlich per Boot über den Knieperteich einschippern, steigen aus bei ihrem Wunschtitel und marschieren dann in die rote oder blaue Ecke. Eingefangen wird alles von sieben Kameras, die das Ganze live übertragen, kostenpflichtig zu streamen über die Homepage bürgergarten-stralsund.de.

Mit eigenem Fernsehen...

„Wir haben ja gesehen, was alles weggefallen ist in der Corona-Zeit. Deshalb müssen die Veranstalter umdenken. Wir hatten die Idee, das alles professionell zu filmen, zu schneiden und zu moderieren, um so pandemie-unabhängig zu sein. Das eigene Fernsehen – ein Konzept für die Zukunft“, ist der Betreiber des Bürgergartens überzeugt und betont, dass man das gern auch für andere Events anbietet – von Schach am See bis hin zu einem Gottesdienst am Teichufer.

Doch auch das Boxevent soll keine Eintagsfliege sein. „Wir wollen daraus schon eine Tradition machen, mal sehen, ob es uns gelingt“, so der Stralsunder, der mit dem Bürgergarten vor Corona in schwieriges Fahrwasser geraten war und jetzt neu durchstarten will.

Das „Boxen am See“ ist corona-bedingt für 500 Besucher zugelassen, es gelten die drei G und Registrierung. Allen anderen bleibt das Bürgergarten-TV. Eintrittskarten kann man über die Homepage ordern, aber auch an der Abendkasse kaufen. Stehplätze kosten 25 Euro, Sitzplätze 50 Euro.

Von Ines Sommer