Neuhof

Das traditionsreiche Opernale-Festival erlebte am Freitagabend trotz Corona seinen Auftakt. Ein weiterer Ausdruck für den Willen von Kunst- und Kulturschaffenden, sich vom Virus nicht unterkriegen zu lassen. Die populäre Veranstaltungsreihe wurde in der Marina Neuhof am Strelasund eröffnet. Und dies mit einem besonderen Kuriosum.

Mit „Ein Glas aufs Land und eins auf die See“ nahmen die Festivalmacher nämlich mit dem zweiten Teil des Stückes dessen ersten Teil vorweg. Der ausdrückliche Wunsch der von Regisseurin und Darsteller, die 10. Ausgabe der Opernale nicht ausfallen zu lassen, führte zu dieser ungewöhnlichen Entscheidung. Allerdings, auch dies der Pandemie geschuldet, nur mit kleiner Besetzung.

Erster Teil soll als Hörbuch erscheinen

Der erste Teil der Geschichte um Wirtin Sunny, ihren Bruder Felix, dessen Freundin Freya, die Küchenhilfe Tina und die Postbotin Helga wird gegenwärtig als Hörbuch mit einem fünfköpfigen Solistenensemble und dem Greifswalder A-cappella Chor „Solala!“ produziert. Es soll Ende des Jahres als Hörbuch erscheinen.

„Im Jahr des 30. Geburtstages des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wirft die Opernale einen Blick zurück ins Meer der Geschichte und angelt ein paar denkwürdige Geschichten heraus, die zu einer neuen Handlung verknüpft werden“, erklärte Opernale-Chefin und Regisseurin Henriette Sehmsdorf vor Beginn der Aufführung.

Flucht ins Reich der Oper

Zur Handlung selbst. In einer kleinen Kneipe am Hafen begegnen wir an diesem Abend der Wirtin Sunny ( Joana-Maria Rueffer), der Küchenfee Tina ( Karen Salewski) und der Postzustellerin Helga (Petra Schwaan-Nandke). Sunny beging kürzlich ihren 60. Geburtstag. Zugleich feierte die resolute Wirtin das 30-jährige Bestehen ihrer Kneipe. Diese brachte sie trotz vieler behördlicher Erschwernisse erfolgreich durch die Zeiten. Doch kurz nach dem Doppel-Jubiläum kündigt ihr der Verpächter den Vertrag.

Sunny, nun mut- und kraftlos, schließt ihre Kneipe. „Ich will nur noch weg“, lässt sie wissen und flüchtet sich dabei gern ins unwirkliche Reich der Oper. Mit den von ihr gesungenen Partien aus Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ und Giacoma Puccinis „Madame Butterfly“ findet sie bei Schlagerfreundin Tina nur wenig Anklang.

Viel Applaus vom Publikum

Das Publikum quittiert diese Interpretationen der Sopranistin Joana-Maria Rueffer hingegen mit starkem Beifall. Auch Karen Salewski, in der Rolle der Tina, die Sunny mit Schlagern, wie „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ oder „Ein Schiff wird kommen“, aufmuntern möchte, erhält für Gesang sowie Akkordeon- und Gitarrenspiel kräftigen Applaus.

Christiane Kirchner (64), Stralsund: Mir hat die Aufführung gefallen. Sie war eine Liebeserklärung an MV. Ich freue mich mit den Künstlern, dass es trotz Corona zu dieser Premiere des Stückes kam. Quelle: Werner Geske

Doch die musikalischen Mutmacher geben der Wirtin, die auch den Verlust der Mutter und den Auszug ihres Bruders Felix zu verkraften hat, wenig Zuversicht. Denn es scheint, dass sie zudem auch die Arbeit und Freundin verlieren soll. Da aber bringt die unablässig plattdeutsch schnackende Postbotin Helga eine Ansichtskarte von der Cote d’Azur ins Haus. Absender sind Felix und seine Frau Freya … Und so philosophieren Sunny, Tina und Helga darüber, ob es besser sei, sich unter Palmen und am Mittelmeer eine neue Heimat zu suchen oder in Vorpommern zu bleiben.

Geschichte hat Potenzial für dritten Teil

Mit dem „Heimatsong“ von Karen Salewski, quasi eine Hymne auf Mecklenburg-Vorpommern, gibt Tina eine musikalische Antwort auf diese Frage. Doch dafür, wie es weitergehen soll, sind ungewöhnliche Ideen gefragt. Tina, von ihren Freundinnen bestärkt, übernimmt das Kommando: „Wir gründen eine WG“. Helga aber bittet sich aus: „Aber nicht an Land, sondern auf dem Fluss!“ Und Sunny macht ihre Teilnahme davon abhängig, dass sie auch weiterhin Arien singen dürfe.

Mariatherese Vijver (58), Hankenhagen: Die drei Künstler haben ihre Sache sehr gut gemacht. Ihr Spiel und Gesang waren sehr kurzweilig. Ich gehe mit gute Laune nach Hause. Quelle: Werner Geske

Und da kommt den drei Frauen der geniale Gedanke. Da liegt doch ein Kutter im Trockendock: „Wenn wir den alten Kahn flottmachen und damit über Vorpommerns Gewässer schippern würden...“

Weitere Termine der Opernale Freitag, 25. September, 19 Uhr, Voelschow Berg, Demmin Devener Holz Sonnabend, 26. September, 19 Uhr, Brandstall, Ferdinandshof, Auf dem Gutshof Sonntag, 27. September, 17 Uhr, Barther Boddenbühne

Das Trio hat neuen Mut gefasst. Das Publikum ahnt: Das hat Potenzial für einen dritten Teil.

Von Werner Geske