Endingen

„Unendliche Liebe, heiße Rachegelüste, tiefe Einsamkeit und grenzenloser Jubel wurden niemals leidenschaftlicher in Musik gefasst als in den großen Opern von Bellini, Donizetti, Puccini und natürlich Verdi“ – so schwärmt das Theater Vorpommern auf seiner Internetseite von den italienischen Opern. Mit solcherlei Kulturgut im Gepäck reist der musikalische Leiter Florian Csizmadia mit dem Philharmonischen Orchester und dem Opernchor samt Solisten in den Gutspark nach Endingen südwestlich von Stralsund. Das Gastspiel 16. Juli beginnt um 18.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Gäste werden ab 16 Uhr empfangen und gastronomisch versorgt. Karten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse.

Kai Lachmann