In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellt die OZ Menschen aus der Region vor. Heute: Selina Wolff. Für sie isst das Auge nicht mit, sondern steht privat und beruflich im Fokus. Die 23-Jährige ist Optikerin im „Brillenhaus“ in Stralsund und wohnt in Grimmen. Sie ist noch frisch in der Stadt.