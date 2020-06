Orangery in Stralsund: Wie ein Start-Up aus Hildesheim die Arbeitswelt am Sund verändern will

Stralsund

Mit der Orangery wird Innovationslust aus dem niedersächsischen Hildesheim in die Hansestadt gepumpt. Schon vor der geplanten Eröffnung des neuen Co-Working-Spaces (Raum für Zusammenarbeit) im September hat das vierköpfige Gründungsteam um Dominik Groenen im Internet die Marketing-Maschine angeworfen. Mit einem Trailer wird mit dem bereits vierten Standort des noch jungen Unternehmens geworben. Schnell wird klar: Der Anspruch ist die Erzeugung einer Wohlfühlatmosphäre in schick eingerichteten Büros und das Nutzen einer gemeinschaftlichen Infrastruktur. Allein Groenen bringt dabei ein Portfolio von bisher 15 gegründeten Unternehmungen mit.

Orangery, ist eines seiner jüngaten Projekte. Mit dem verheißungsvoll, nach exotischen Zitrusgewächsen klingenden Markennamen hat der 38-Jährige auch seine bisherigen Office-Standorte in Hildesheim und Hameln gelabelt oder anders ausgedrückt: betitelt. Anglizismen gehören in der Start-up-Szene zum normalen Alltagssprachgebrauch. Doch nicht nur für sich selbst bevorzugt der körperlich stark präsente Entrepreneur ein stylishes Ambiente, sondern auch für seine Mitarbeiterschar und natürlich für die Orangery-Kunden. Zurzeit arbeitet Groenen mit seinem Team auf der Kronlastadie, wo sich einstmals der ehemalige Kanonenbootschuppen der Hansestadt befand, um hier vis-à-vis vom Ozeaneum die bundesweit vierte Orangery-Dependance zu etablieren.

Hippe Büros am Wasser

In Kooperation mit Stefanie und Oliver Nordmann, den Besitzern der Kronlastadie, realisiert Groenen gerade das nächste Zukunftsprojekt seines Unternehmens. „Wir wollen flexible Officelösungen auch in Stralsund anbieten, damit sich hier innovative Firmengründer für eine beliebige Zeit einmieten können“, so Dominik Groenen und fügt hinzu: „Triste, langweilig eingerichtete Büros sind keine gute Basis für kreative Start-ups.“

Wer also eine hippe, coole Geschäftsidee umsetzen will, braucht nach seinen Worten kein dickes finanzielles Polster. Superschnelle Datenleitungen, die gerade für alle Co-Working-Plätze installiert werden, sind eine optimale Voraussetzung für Start-ups, die hier ein Rundum-sorglos-Paket zu einem monatlichen Festpreis erhalten.

Stimmige Work-Live-Balance

In das auf sogenannte secondary Cities, sprich mittelgroße Städte ohne Metropolen-Charakter, spezialisierte Konzept, passt Stralsund angeblich perfekt rein. „Unser Standort direkt am Hafen, mit Blick auf das Wasser, mit den Schiffen, ist ideal, weil hier die Work-Life-Balance einfach stimmt“, sagt Groenen und blickt dabei in Richtung Rügen.

Noch herrscht auf der Kronlastadie Baulärm, weil neben der Errichtung des neuen Co-Working-Standortes zeitgleich das ehemalige Fritz-Restaurant komplett neu eingerichtet wird. Im September soll die neue Orangery eröffnet werden. Peter Fürst von der städtischen Wirtschaftsförderung und Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) zeigten sich bei einem Rundgang Anfang Juni begeistert von den Plänen des Hildesheimer Unternehmens, das in seiner 100 000 Einwohner zählenden Heimatstadt und über die Region hinaus schon für Furore gesorgt hat.

Dicht dran an der Realität

In Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), Robotics und dem gesellschaftlich wichtigen Thema „Wie sieht die Pflege der Zukunft aus?“ hat das zehnköpfige Orangery-Team schon einiges auf den Weg gebracht. Unter Maske-Danke.de ist zu erkennen, wie innovativ das niedersächsische Unternehmen unterwegs ist. Gerade haben die Programmierer um Dominik Groenen eine neue App entwickelt, die Gastronomen eine riesige Erleichterung in Corona-Zeiten beschert. Ganz ohne Zettel und Stift können sich Restaurant-Gäste per QR-Code mit ihrem Smartphone im Eingangsbereich einloggen, um ihre Daten einzugeben, weil es der Gesetzgeber von Restaurantbesuchern momentan verlangt. „Die bisherige Praxis mit großen Papierbögen, auf denen sich Gäste eintragen müssen und die persönlichen Daten aller anderen offen einsehbar sind, geht doch gar nicht“, meint Dominik Groenen und verweist auf das Verschlüsseln der Besucherdaten, die nach zwei Wochen automatisch gelöscht werden.

Konkurrenz für den Stralsunder MakerPort?

Das Orangery-Team will jungen Gründern mit smarten Lösungen diverse Hilfestellungen bieten, damit diese selbst erfolgreich am Markt starten können. Sie sehen sich dabei selbst als eine innovative Denkfabrik für Vorpommern, der technologische Impulse für die gesamte Region aussendet und Start-ups zusammenbringt. Damit betreten sie als wirtschaftliches Unternehmen in der Hansestadt ein Feld, in dem sonst der MakerPort aktiv ist, der aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes MV unterstützt. Dort findet bereits eine Vernetzung der Stralsunder IT-Elite mit Unternehmen statt – aber eben weniger laut beziehungsweise orange.

Von Christian Rödel und Kay Steinke