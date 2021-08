Stralsund

Ein Konzert der Extraklasse verspricht das Gastspiel des tschechischen Künstlers Jan Doležel. Kenner wissen sein Können längst zu schätzen. „Wer sein Spiel hier oder anderswo gehört

Der tschechische Organist Jan Doležel gibt ein Konzert an der Buchholzorgel der Stralsunder Nikolaikirche. Quelle: privat

hat, weiß, dass der junge tschechische Organist Jan Doležel sein Instrument souverän und virtuos wie kaum ein anderer beherrscht“, kündigt Johannes Pilgrim den Gast an. Die Stralsunder und Gäste können ihm am kommenden Mittwoch, dem 11. August um 19 Uhr in der Nikolaikirche lauschen.

Der 1984 in Pilsen, Tschechien, geborene Künstler spielt an der Buchholzorgel Werke von Heinrich Kaminski und tschechische Orgelsymphonik. Der Solist hat Musik in seiner Geburtsstadt, in Prag, Lübeck und Würzburg studiert und wird seitdem von Publikum und Fachkritik gleichermaßen geschätzt. Mit seiner Fähigkeit, musikalische Spannung zu erzeugen und mit Sinn für Dramatik begeisterte er seine Zuhörer bereits in mehreren europäischen Ländern. In seiner Konzerttätigkeit legt Jan Doležel großen Wert auf die Aufführung aussagekräftiger und selten gespielter Kompositionen. Eintrittskarten sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Von wbk