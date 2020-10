Stralsund

Zum traditionellen Orgelkonzert am Reformationstag wird um 17 Uhr in der Rats- und Pfarrkirche St. Nikolai eingeladen. „In Gottes Namen“ hat Kirchenmusikdirektor Matthias Pech die Musik überschrieben.

Die Wahl fiel auf Kompositionen von Franz Liszt, Johann Gottlob Töpfer, Mendelssohn Bartholdy und anderen, die mit unterschiedlichsten Gottesbezeichnungen der Kirche verbunden sind. So trägt der Interpret dem Anliegen der Wittenberger Reformation von 1517 gleich in mehrfacher Hinsicht Rechnung.

Musikalisches Handwerk in Lübeck

Sein musikalisches Handwerk erlernte Matthias Pech seit frühester Jugend, er studierte Kirchenmusik in Lübeck. Zahlreiche Meisterkurse, sowie mehrfache teilnahmen an Orgelakademien begleiteten sein Studium. Seit 2003 ist er Organist und Kirchenmusiker an der Nikolaikirche. 2016 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt.

Info: Orgelkonzert „In Gottes Namen“, 31. Oktober, 17 Uhr, St. Nikolai. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Von OZ