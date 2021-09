Orgelnacht in Stralsund: Zuhörer ziehen im Pulk von Konzert zu Konzert

Stralsund

Wie eine Prozession zog ein großer Pulk aus Menschen am Freitagabend über die Altstadtinsel Stralsunds, um von einer der drei großen Kirchen in die andere zu gelangen. Die lange Orgelnacht zog viele Konzert-Fans in die Gotteshäuser, um den wunderbaren Klängen der Orgeln von St. Jakobi, St. Marien und St. Nikolai zu lauschen.

Die sogenannten Wandel-Konzerte wurden in der Kulturkirche St. Jakobi mit Johann Sebastian Bachs berühmter „Toccata und Fuge in d-Moll“ eingeläutet. In der Wikipedia wird es als „das wohl mit Abstand bekannteste Orgelwerk europäischer Kunstmusik“ bezeichnet. Alle Register seines Könnens zog hier im wahrsten Sinne des Wortes der Berliner Organist Xaver Schult und betörte die Konzert-Gäste im ausverkauften Kirchenschiff von St. Jakobi.

Beim Konzert des Berliner Organisten Xaver Schult an der Christian-Wegscheider-Orgel in St. Jakobi waren alle Sitzplätze besetzt. Quelle: Christian Rödel

Xaver Schult – einer der Talentiertesten seines Faches

Der 1994 in Mecklenburg geborene Organist erhielt seinen ersten Orgelunterricht im Schweriner Dom und studierte später an der Hochschule für Kirchenmusik in Hamburg. Zurzeit ist Xaver Schult Marienorganist in Berlin-Mitte und zählt zu den talentiertesten Instrumentalisten seines Faches in Deutschland. Mit Werken von Johann Pachelbel, Franz Tunder, Dieterich Buxtehude, Jean Francois Dandrieu und Felix Alexandre Guilamant rundete Xaver Schult sein abendliches Konzertprogramm ab.

Strammen Fußes pilgerten die Gäste der langen Orgelnacht nun von St. Jakobi in die Marienkirche, wo der dort heimische Organist Martin Rost sehr kenntnisreich eine Einführung in den weiteren Verlauf der Konzertnacht gab. Er kündigte seinen in Potsdam wirkenden Kollegen Johannes Lang an. Der 1989 in Düsseldorf geborene Lang studierte an der Musikhochschule Freiburg historische Tasteninstrumente und Cembalo und schloss im Oktober sein Konzertexamen im Fach Orgel mit Auszeichnung ab.

Martin Rost, Organist von St. Marien, gibt einführende Wortes zum Konzert von Johannes Lang an der Stellwagen-Orgel. Quelle: Christian Rödel

Eine glückliche Fügung

Seitdem räumte er bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ und beim Bach-Wettbewerb diverse erste Preise ab. Er stieg sozusagen in den Olymp der besten Nachwuchsorganisten auf, wodurch er weltweit auf Gastspielen unterwegs sein durfte. Seit 2016 ist Lang Kantor an der Friedenskirche von Potsdam-Sanssouci tätig und darf zum Januar 2022 das international renommierte Amt des Thomaskantors in Leipzig übernehmen. Es war eine glückliche Fügung, dass die Organisatoren der Stralsunder Orgelnacht diese gefragten Instrumentalisten, die international zu den besten ihres Genres zählten, für die berühmten Orgeln in der Hansestadt begeistern konnten und sie für diese besondere Konzertreihe zu engagieren.

Ein unkonventionelles Orgel-Konzert erlebte das Publikum Freitagnacht in der Nikolaikirche, wo der hier musikalisch beheimatete Kirchenmusikdirektor und experimentierfreudige Organist Matthias Pech das Dresdener Duo „Bach & Blues“ eingeladen hatte.

St. Nikolai Stralsund: Prächtiger Glanz und himmlisch schöne Klänge. Quelle: Christian Rödel

Die beiden aus Elb-Florenz nach Stralsund angereisten Musiker Ulrich Thiem am Violoncello und Andreas Böttcher am Vibrafon und an der Truhenorgel begeisterten mit ihren außergewöhnlichen Klängen die Zuhörer. Jan Zwarts Fantasie über „Eine feste Burg“ und Max Regers „Aus tiefer Not schrei´ ich zu Dir“ gerieten zu einem besonderen Klangerlebnis in St. Nikolai, das mit Jan Albert van Eykens „Herzlich tut mich verlangen“ den konzertanten Höhepunkt der Orgelnacht bildete.

Von Christian Rödel