Sie sind ein Hochkaräter im Kulturkalender der Hansestadt und finden auch in diesem Jahr statt: Die „Friedrich-Stellwagen-Orgeltage“ werden am Mittwoch in der Stralsunder Marienkirche eröffnet. „Sie stehen unter der Schirmherrschaft von Frau Dr. Angela Merkel und sind das einzige Festival in Mecklenburg-Vorpommern, das auf Orgel- und Ensemble-Musik der Renaissance und Barock spezialisiert ist“, erklärt Kantor Martin Rost. Im Mittelpunkt steht dabei die 1659 vom Lübecker Meister Friedrich Stellwagen vollendete, monumentale Barockorgel im größten Stralsunder Gotteshaus.

Das Eröffnungskonzert wird um 20 Uhr von zwei Organisten gestaltet, die auch gemeinsam musizieren. Krzysztof Urbaniak, Professor für Orgelspiel in Lodz und Krakau, und Hausorganist Rost spielen ein Programm mit Werken aus dem 17. Jahrhunderts, darunter eines des pommerschen Meisters Andreas Hakenberger. Außerdem erklingen Stücke der italienischen Renaissance von Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 9 Euro. Die Abendkasse öffnet zu dieser wie auch zu den anderen Veranstaltungen um 19.30 Uhr.

„Es gibt kein schwierigeres und faszinierenderes Werk für dieses Instrument“

Am Donnerstag und Freitag wird jeweils um 12.30 Uhr zu Mittagsandachten nach St. Marien eingeladen. Dann erklingt barocke Musik aus Italien und Norddeutschland. Am Donnerstagabend gibt es einen besonderen Höhepunkt: Um 20 Uhr wird der renommierte Cembalist und Organist Jan Katzschke zum ersten Mal in Stralsund die vollständige Originalversion von Johann Sebastian Bachs legendären „Goldberg-Variationen“ zu Gehör bringen. Eintritt: 12 Euro.

Die „Goldbach-Variationen“ sind eine „Aria mit 30 äußerst fantasievollen und ebenso virtuosen Variationen für Cembalo solo“, formuliert Martin Rost. Der Musiker Jan Katzschke ergänzt: „Beim Spielen kreuzen sich die Hände oft. Würde man es nur auf einer Tastatur spielen, etwa am Klavier, käme man sich ständig ins Gehege und müsste tricksen. Das ginge nicht gut.“ Deshalb werde das Werk auf zwei Tastaturen gespielt. „Es ist das Paradestück für das Cembalo. Es gibt kein schwierigeres und faszinierenderes Werk für dieses Instrument“, sagt der Musiker. Er bezeichnet die „Goldberg-Variationen“ als sein Lieblingsstück und wegen seiner Vielfältigkeit würde das auch jeder andere Cembalospieler tun.

Eintritt frei bei der Orgelmatinee

Katzschke hat es sich über mehrere Jahre angeeignet und tritt mit dem 90-Minuten-Programm mehrmals im Jahr auf. Zudem spielt er Orgel-Konzerte und war auch schon zweimal in Stralsund zu Gast. „Das ist aber bestimmt zehn, 15 Jahre her“, schätzt er. Es wird also mal wieder Zeit und er freut sich auf sein Gastspiel.

Mit drei Veranstaltungen finden die Friedrich-Stellwagen-Orgeltage 2020 am Sonntag, 30. August, ihren Abschluss. In einem musikalischen Gottesdienst spielt Martin Rost um 10 Uhr Orgelmusik des norddeutschen Barock. Um 11.45 Uhr folgt eine Orgelmatinee. Noch einmal ist dann auch Jan Katzschke zu erleben, diesmal an der historischen Stellwagen-Orgel. „Mit Werken von Sweelinck, Praetorius, Kerll, Weckmann und Buxtehude umfasst sein Programm ein weites Spektrum berühmter Kompositionen aus den Niederlanden, Süd-, Mittel- und Norddeutschland und lässt die Vielfalt der Orgelkunst des 17. Jahrhunderts erlebbar werden“, kündigt Rost an. Der Eintritt zur Matinee ist frei.

A-capella-Gesang aus Leipzig

Das Abschlusskonzert der Orgeltage wird gestaltet vom Leipziger Vokalensemble „Consortium Vivente“. Fünf ehemalige Sänger des weltberühmten Thomanerchores Leipzig gründeten 2018 das Ensemble, das stilistisch weit gefächerte Programme mit Musik von Renaissance bis Gegenwart gestaltet und die große Kunst des a-capella-Gesanges pflegt. „Durch jahrelange, fundierte musikalische Ausbildung im Thomanerchor gelingt es den jungen Solisten, exzellente Interpretationen mit hoher Klangkultur zu verbinden“, berichtet Martin Rost. „Das Stralsunder Programm umfasst Werke von Hassler, Schubert, Mendelssohn Bartholdy und anderen Meistern. Die fünf Sänger musizieren sowohl im Kirchenschiff als auch auf der barocken Nordempore.

Bereichert wird der Konzertabend durch Orgelmusik, die Schnitger-Preisträger Krzysztof Urbaniak an der Stellwagen-Orgel darbietet. Eintrittskarten kosten 15, ermäßigt 10 Euro.

Von Kai Lachmann