Stralsund

Der Musiksommer in St. Marien ist in vollem Gange. Zu einem besonderen Orgelkonzert wird am Mittwoch um 20 Uhr in die Stralsunder Marienkirche eingeladen. Zu Gast ist Peter Westerbrink, Organist an einer der berühmtesten historischen Orgeln überhaupt, der Schnitger-Orgel der AA-Kerk in Groningen in Nordholland.

Als Experte für historische Orgeln hat Peter Westerbrink auch zahlreiche Restaurierungen wichtiger Instrumente betreut, darüber hinaus spielte er viele CD’s ein. Sein Konzertprogramm widmet sich der Orgelkunst der Städte Hamburg und Lübeck im 17. Jahrhundert, und bietet mit Musik von Scheidemann, Praetorius, Weckmann und Tunder einen repräsentativen Querschnitt des Schaffens der Komponisten, die Zeitgenossen, Freunde und Berufskollegen unseres Orgelbauers Friedrich Stellwagen (1603-1660) gewesen sind. Eintrittskarten zum Konzert für acht und fünf Euro sind ab 19.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Schon am Sonntag, dem 28.Juli, um 11.45 Uhr findet in St. Marien eine Orgelmatinee an der Stellwagen-Orgel statt. Am Todestag Johann Sebastian Bachs (28. Juli 1750) musizieren die Sopranistin Sabine Lange aus Rostock und Marienorganist Martin Rost geistliche Lieder und freie Orgelwerke des Meisters sowie Choralbearbeitungen verschiedener Mitglieder der Bach-Familie. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

iso