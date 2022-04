Osterfeuer auf Rügen 2022: Hier finden Sie die große Auswahl

Insel Rügen

Osterfeuer haben auf Rügen eine besondere Tradition. In fast jedem Dorf kommt man ums Feuer zusammen und schnackt, die freiwilligen Feuerwehren der Orte sind dabei und irgendjemand stellt ein kleines kulinarisches Angebot mit Bratwurst und Getränken zur Verfügung. So lässt sich die Saison starten! Tipp: Es ist immer kalt, das gehört dazu, Handschuhe und Mütze sind angesagt. Und die geruchliche Erinnerung an das Osterfeuer bleibt länger in den Kleidungsstücken, als manch einem lieb ist. Also: B-Jacke anziehen! Hier eine Auswahl der schönsten Osterfeuer.

Die Mönchguter Trachtengruppe lädt Gäste der Insel und Einheimische am Sonnabend, den 16. April, zum Osterfeuer an den Strand von Alt Reddevitz ein. Das gemütliche Beisammensein mit Feuer, Grillwurst und Getränken beginnt um 16 Uhr.

Eine ganze Osterfeuermeile gibt es traditionell im Ostseebad Binz. Hier werden am Ostersamstag zwischen Strandabgang 6 (Mütherturm) und 50 (Höhe MZO) rund 20 Osterfeuer entzündet. Das Besondere: Die Feuer haben „Feuerpaten“, das sind Vereine, Hotels oder Gastronomien, die rund um „ihr“ Feuer auch die Verpflegung übernehmen werden. Die Feuer werden um 19 Uhr entzündet, wer möchte, kann aber auch früher vorbeischauen, die ersten Speisen und Getränke werden am Nachmittag erwartet. Noch ein Novum in diesem Jahr: Es wird ein Osterfeuer in Prora geben, in Höhe des Strandabgangs 71. Die Feuerpatenschaft für dieses Feuer hat das Prora Solitaire übernommen.

In Lietzow findet das Osterfeuer am Sonnabend mit Blick auf den Bodden am Festplatz am Strand statt. Ausrichter ist die freiwillige Feuerwehr des Ortes, Beginn ist um 17 Uhr.

Um den Winter endgültig zu vertreiben bzw. den Frühling und das Wiedererwachen der Natur zu begrüßen, werden entlang der Küste die traditionellen Osterfeuer entfacht. Am Ostersamstag, 16. April, wird es am Kurplatz in Sassnitz um 17 Uhr entzündet. Quelle: Förderverein der FFW, Rico Schulze

Auch das Ostseebad Sellin feiert den Frühling mit einem Osterfeuer am Hauptstrand direkt neben der Seebrücke. Während die jungen Besucher ihr Stockbrot über der Feuerschale zubereiten, können die Großen Leckeres vom Grill und selbst gemachte, frisch gebratene Kartoffelpuffer in verschiedenen Varianten sowie eine Vielfalt an Getränken zur Livemusik genießen. Start der Veranstaltung ist um 16 Uhr.

Auch die Feuerwehr Patzig bietet ein „gemütliches Osterfeuer“ zum Beisammensein an. Beginn ist um 16 Uhr.

Der Brauch des Osterfeuers stammt aus alten Zeiten und diente dazu, den Winter zu vertreiben. Man glaubte vermutlich, dass der Schein des Feuers eine reinigende Wirkung hätte und die keimende Saat vor bösen Geistern schütze. Heute ist das Osterfeuer ein Anlass des gemütlichen Beisammenseins. So auch im Ostseebad Baabe – hier kommt man am Ostersamstag ab 17.30 Uhr am Fischerstrand zusammen.

Natürlich haben auch die Menschen, die das Glück haben, ihr Osterfest auf Hiddensee zu verleben, die Möglichkeit, am Ostersamstag ein Osterfeuer zu erleben. Es findet in Kloster statt.

In Poseritz wird das Osterfeuer am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Poseritz entzündet. Los geht es am Ostersamstag um 17 Uhr.

Lodernde Flammen auf der Osterfeuer-Meile in Binz, Quelle: TZR/Christian Thiele/Archiv

Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr aus Altefähr lädt zum Osterfeuer an den Strand von Altefähr am Sonnabend ein. Beginn ist hier ab 16 Uhr, es gibt Getränke, Gegrilltes und Hüpfspaß für die Kinder. Parkmöglichkeiten stehen am Kurpark zur Verfügung.

In der Hafenstadt Sassnitz darf ein Osterfeuer natürlich auch nicht fehlen. Hier findet das Feuer ab 17 Uhr auf dem Kurplatz statt, Veranstalter sind die Stadt Sassnitz, Förderverein und freiwillige Feuerwehr.

In Juliusruh gibt es Osterfeuer und Ostereiersuche am Strand, umrahmt von Kinderprogramm und Kulinarik. Das Programm startet bereits um 14 Uhr am Strandzugang Fischerweg.

Wer am Ostersonntag noch Lust auf ein Osterfeuer hat, ist in Göhren richtig. Hier wird das Feuer am Sonntag um 17 Uhr am Strand in der Nähe des Kurpavillons entzündet. Mit musikalischer Umrahmung durch DJ Frank Flade und Kinderanimation.

Von Anne Ziebarth