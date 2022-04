Ostern 2022: Alle Veranstaltungen in und um Stralsund auf einen Blick

Stralsund

Das schöne lange Oster-Wochenende steht vor der Tür. Die OZ hat Veranstaltungstipps für die freien Tage zusammengesammelt.

Was ist Ostersonnabend in und um Stralsund los?

Osterfeuer gibt es in...

– Stralsund von 16 bis 22 Uhr im Strandbad mit der Gruppe „Rhythm & Voice“, Kinderspielen und Stockbrot. Die Veranstaltung soll gleichzeitig ein Willkommensfest für Flüchtlinge aus der Ukraine sein.

– Stralsund-Grünhufe ab 16 Uhr am Nachbarschaftszentrum Auferstehungskirche, Lindenallee 35.

– Altefähr ab 16 Uhr am Strand mit Kinderprogramm, Live-Musik und Grillgut.

– Groß Kedingshagen ab 15 Uhr im Schloßpark

– Abtshagen um 18 Uhr am alten Feuerwehrgerätehaus. Für die Großen gibt es Abtshäger Löschwasser.

Außerdem am Sonnabend: Ab 20 Uhr Konzert des Songland Trios in der Klinikumskirche Stralsund, Rostocker Chaussee 70. Ab 21 Uhr Schlagerparty mit DJ Rudi im T1, Heilgeiststraße 64. Ab 22 Uhr Osterbash mit Musik der vergangenen 20 Jahre in der Anker Werkstatt, Fährstraße 17.

Was ist Ostersonntag in und um Stralsund los?

10 bis 14 Uhr: Osterkörbchensuche (Körbchen kosten 4 Euro) im Zoo Stralsund.

10 Uhr: Ostermarkt in Richtenberg hinter dem Café am Markt.

13 Uhr: Café im Pfarrgarten Starkow öffnet, 14 Uhr Festgottesdienst, 15 Uhr Ostereier suchen.

14 Uhr: „Überraschung!“ – Oster-Gottesdienst für Familien mit anschließendem Kaffeetrinken und Ostertütensuche in der Auferstehungskirche Grünhufe, Lindenallee 35.

15 Uhr: Der Traumzauberbaum – „Das blaue Ypsilon“ vom Reinhard Lakomy-Ensemble im Theater Vorpommern, Olof-Palme-Platz 6.

Das Reinhard-Lakomy-Ensemble kommt nach Stralsund. Quelle: G. U. Hauth

20 Uhr: Osterrocknacht in der Anker Werkstatt Stralsund, Fährstraße 17.

21.30 Uhr: „Choco Club“ im T1 –Gäste sollen sich „beeindruckend“ in Schale werfen, Heilgeiststraße 64.

Was ist Ostermontag in und um Stralsund los?

10 Uhr: Osterspaziergang durch den Zoo Stralsund mit dem Gärtner. Voranmeldung unter 038 31 / 25 34 80.

Die für diesen Tag geplante Premiere von Othello am Theater Vorpommern fällt aus.

Von Kai Lachmann