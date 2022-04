Stralsund

Er ist das Symbol des Osterfestes. Trotz seines Dienstes im Stralsunder Zoo hat sich der Osterhase Zeit für ein kleines Interview mit der OZ genommen. Was gab es denn am Ostersonntag zu tun? „Ich habe heute ganz ganz viele Kinder glücklich gemacht“, antwortet der Mümmelmann in Menschensprache. „Ich schätze, es waren um die 900.“ So viele? Wie denn das? „Na ich habe Süßigkeiten verteilt, Gummitierchen und Schoko-Osterhasen.“

Am frühen Nachmittag war in der Kiepe fast nichts mehr außer Stroh. Doch für die vierjährige Ella aus Greifswald, die mit ihrer Stralsunder Omi in den Zoo kam, war noch etwas zu finden: ein Bonbon in die Hand gedrückt und schon strahlte die junge Dame.

Der Andrang an diesem Tag war im Zoo besonders groß, da nach zwei Jahren Pause auch wieder die beliebte Osterkörbchen-Suche angeboten wurde. Das Zoo-Team war gewappnet und hatte gleich mal 800 Körbchen vorbereitet.

Zur Galerie Stralsund hat ein schönes Osterwochenende erlebt. Hier sind ein paar Eindrücke davon.

Großer Andrang auch im Strandbad am Ostersonnabend. Dort hatte die Stralsund Innovation Consult (besser bekannt als SIC) zum Willkommensfest für Geflüchtete mit einem großen Osterfeuer eingeladen und schätzungsweise mehr als 1000 Besucher ließen sich blicken. Peter Münster von der SIC sparte nicht mit flüssigem Grillanzünder und brachte das wohl größte Feuer der Region am frühen Abend in Gang. Dazu lieferten die Herren der Band Rhythm & Voice unterhaltsame Live-Musik.

Ein paar Nummern kleiner ging es im Nachbarschaftszentrum Grünhufe zu. Das Osterfeuer auf dem Hof war zwar mehr ein Lagerfeuer, dafür konnten Amelie Gürgen (10) und Nick Vergils (5) zusammen mit Streetworker Frank Brückner leckeres Stockbrot machen.

Von Kai Lachmann