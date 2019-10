Ostsee-Schweinswale vor Rügen: So schlecht steht es um die „Ossi“-Population

Stralsund

Trauriger Anblick am Strand von Dierhagen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Bei einem Spaziergang hat Holger Hansmann den Kadaver eines toten Meeresbewohners entdeckt. Den Fund postete er am Montag auf Facebook und informierte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund. Die Forscher bestätigten: Es handelt sich um einen Schweinswal – eine seltene Sichtung an der pommerschen Ostseeküste – egal ob tot oder lebendig. Denn laut Zählungen leben in den deutschen Gewässern der inneren Ostsee zwischen Rostock, dem dänischen Gedser und Rügen nur noch rund 500 dieser Tiere. „Es ist die kleinste Population in deutschen Gewässern“, erklärt Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum. „Den Kleinwalen in der westlichen Ostsee geht es zahlenmäßig besser“, sagt der 44-Jährige. Dort leben immerhin bis zu 2000 der Kleinwale.

Zwei Schweinswal-Populationen in der deutschen Ostsee

Die zwei Schweinswal-Populationen in der deutschen Ostsee. Quelle: Benjamin Barz

Das Dramatische an der Situation: Die Population vor Rügen könnte fast vor der Ausrottung stehen. Denn die 500 sind ein geschätzter Wert, der sich aus Flug- und Klickzählungen ergeben hat. „Es werden zwischen 90 und 1000 Tiere sein“, erklärt Dähne. „Die Ostsee ist für eine genauere Erfassung der wenigen Tiere zu groß. Wenn östlich der Kadetrinne nur noch 90 Schweinswale leben, haben wir ein akutes Problem.“ Denn: Eine Vermischung mit der stabileren Population nahe der Kieler Förde ist unwahrscheinlich. „Sie sind geteilt in Wessis und Ossis“, sagt Harald Benke (64), Direktor des Deutschen Meeresmuseums. „Sie leben gerade während der Paarungszeit im Sommer so weit auseinander, dass sie sich eigentlich nicht begegnen. Sie könnten sich noch paaren, tun es aber nicht.“ Dieses Verhalten hat über die Jahrhunderte bereits zu körperlichen Veränderungen geführt, wie Untersuchungen der gefundenen Exemplare ergeben haben. So sind Körper- und Schädelmaße von „Ossis“ und „Wessis“ verschieden. „Der Schnabel ist unterschiedlich stark gebeugt“, erklärt Michael Dähne ein weiteres Merkmal. „Das hängt mit dem Jagdverhalten zusammen. Die innere Ostsee ist tiefer als die Beltsee. Der Echoortungsstrahl der Ossis hat somit einen anderen Winkel. So können sie den Boden optimal nach Nahrung absuchen.“

Schweinswal ist einzige heimische Walart

https://www.facebook.com/watch/?v=296336264607026

Der Schweinswal ist die einzige heimische Walart, die sich in deutschen Gewässern dauerhaft aufhält. Die Tiere werden bis zu 1,80 Meter groß und sind bis zu 24 km/h schnell – sind meist aber gemächlicher unterwegs. „Sie sind ähnlich flink und intelligent wie die Großen Tümmler“, erklärt Benke. „Aber scheuer als die Delphine. Oft sieht man nur kurz eine Rückenflosse, im nächsten Moment sind sie wieder verschwunden.“ Benke selbst ist bereits mit Schweinswalen geschwommen. „Diese lebten aber in Gefangenschaft“, sagt er. Was eine Nachzucht unwahrscheinlich macht: „Sie sind sehr sensibel. In Gefangenschaft können sie sich nicht reproduzieren. Bisher ist das Überleben in Gefangenschaft nur an vier Standorten auf der Welt gelungen.“ Deshalb machen sich die Forscher für den Schutz des Ostsee-Schweinswales stark – wie zuletzt auf der Ascobans-Tagung Mitte September in Stralsund. Das Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in Nord- und Ostsee und des Nordostatlantiks wurde über mehrere Tage mit internationalen Forschern im Ozeaneum stark diskutiert. „Ist die Population unter 100 Tiere geschrumpft, können wir nur noch beim Aussterben zugucken“, mahnt Michael Dähne an. Noch dramatischer sei die Situation bereits beim Vaquita, dem Kalifornischen Schweinswal. „Ende der 90er Jahre gab es noch 600 Tiere, jetzt sind es nur noch 23“, erklärt er. „Wenn wir unseren heimischen Schweinswal retten wollen, müssen wir jetzt etwas tun.“

Kleinwale ertrinken oft in Stellnetzen

Trauriger Anblick: Ein toter Schweinswal liegt am Strand bei Dierhagen. Quelle: Holger Hansmann

Seit den 1930er Jahren findet nicht nur ein starker Bestandsrückgang, sondern auch ein Rückzug aus weiten Teilen des früheren Verbreitungsgebietes statt. Heute findet man Schweinswale fast nur noch im äußersten Westen ihres ursprünglichen Lebensraumes, im Kattegat. Die von dem Menschen gemachten Gefahren für den Kleinwal sind vielfältig. Zu schaffen macht den Tieren in der Ostsee unter anderem die Meeresverschmutzung, der Unterwasserlärm und der Frachtverkehr. Es kann sogar zu tödlichen Schiffskollisionen kommen. „Hauptproblem ist aber der Beifang“, sagt Michael Dähne, also der unbeabsichtigte Fang in Fischernetzen. Jedes Jahr ertrinken so Kleinwale, weil sie sich verfangen und nicht mehr zum Atmen an die Wasseroberfläche gelangen können. „ Schweinswale sind besonders durch die Grundstellnetzfischerei gefährdet“, erklärt Dähne. „Die Bereiche, in denen die Kleinwale ihre Jungen bekommen, sind uns bekannt. Sie stehen auch unter Schutz. Doch dort müssen Maßnahmen ergriffen und durchgesetzt werden.“ Bestenfalls werde dort das Fischen untersagt. „Wenn unsere Ossis in der inneren Ostsee erst ausgestorben sind, ist es unwahrscheinlich, dass der Lebensraum von der westlichen Population aufgefüllt wird.“ Denn die westlichen Kleinwale sind an die Lebensbedingungen dort einfach nicht mehr angepasst.

