Ostsee Tank Solutions: Dafür hat die Stralsunder Firma jetzt einen Super-Laser

Mit einem neuen Super-Laser will die Ostsee Tank Solutions GmbH (OTS), eine Tochterfirma des Unternehmens Ostseestaal, den Aufbau eines neuen Geschäftsbereiches vorantreiben. Denn die computergesteuerte Brennanlage, die seit Donnerstag installiert wird, ist das „Herzstück“ der künftigen Tankdächer-Produktion am Standort in Stralsund. In rund drei Wochen soll der Laser, der weltweit zu den leistungsstärksten zählt, einsatzbereit sein und Aluminiumblech zu Tankdach-Platten zuschneiden.

Die Tankdächer werden für Kreuzfahrtschiffe und Spezialschiffe benötigt. Sie können eine Spannweite von bis zu 120 Meter erreichen und sollen dann mit Wasser, Mineralölprodukten oder Flüssiggas (LNG) gefüllte Großtanks vor Witterungseinflüssen schützen – und zudem den Austritt von Schadstoffen verhindern. Die neue Laserschneidanlage kann pro Woche die Aluminiumplatten für ein komplettes Tankdach produzieren.

Von OZ