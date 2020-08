Stralsund

Sie gehören zum Sommer wie der Sand zum Strand: Menschen in bunter Sportkleidung, die ihre voll bepackten Trekkingräder in Stralsund und Greifswald in den Regionalzug wuchten, um sich die 25 Kilometer Buckelpiste zwischen den Hansestädten zu ersparen. Ebenso Radfahrer, die auf der alten B 96 stehen und intensiv auf Karte und Smartphone nach Alternativrouten suchen – oft ohne Erfolg. Es sei denn, sie nehmen große Umwege in Kauf.

Dieser Streckenabschnitt des Ostseeküstenradwegs wird von den Zweiradtouristen oft als Zumutung empfunden. Die in weiten Teilen unter Denkmalschutz stehende Straße ist gepflastert, fast 100 Jahre alt und sehr holprig. „Schrecklich!“, findet beispielsweise Fabian Spitzke, nimmt es aber sportlich: „Augen zu und durch.“

Mit seinen Kumpels Jason und Nick Heiland macht er gerade eine Radtour von Berlin nach Stralsund und zurück. Nick: „Wir wussten nicht, dass der Abschnitt so schlecht und dann auch noch so lang ist.“

„Schlechter, teils katastrophaler Zustand“

Apropos lang: Seit vielen Jahren wird in den politischen Gremien der Kommunen immer wieder über Aufwertung und Ausbau der Strecke gesprochen. Am „schlechten, teils katastrophalen Zustand des Ostseeküstenradwegs“, so urteilt der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC), Horst Krumpen, hat sich aber lange nichts geändert. Doch nun ist endlich Bewegung in der Sache. Wo passiert wann was? Die OZ gibt einen Überblick von Nord nach Süd zum aktuellen Stand.

Der Radweg führt durch die Ortschaften Brandshagen, Reinberg, Mesekenhagen und nach Fertigstellung nicht mehr durch, sondern an Neuenkirchen vorbei. Quelle: Arno Zill

Stralsund: Das Stadtgebiet endet nicht am Ortsschild, sondern weiter südlich auf der Brandshäger Straße kurz hinter der Hundeschule. Von der Kreuzung mit dem Teschenhäger Weg liegt bis zu dieser Stelle Kopfsteinpflaster. „Wir werden rechts und links einen Streifen herausnehmen und dafür eine Asphaltdecke einbauen, damit der Weg für Radfahrer gut befahrbar ist“, kündigt Stephan Bogusch, Abteilungsleiter Straßen und Verkehrslenkung in der Stralsunder Verwaltung, an. „Im Idealfall ist es so, dass wir in diesem Jahr die Planungen abschließen und im nächsten mit dem Bau beginnen können.“ Man wolle sich aber noch mit der Nachbargemeinde abstimmen. „Es sieht komisch aus, wenn der Ausbau auf halber Strecke aufhört.“

Stralsund will als Vorbild vorangehen

Zudem solle der Stralsunder Abschnitt zur Mustervorlage für die Nachbarn im Süden werden, „damit sie wissen, wie sie bauen können und nicht noch mal alle Kämpfe mit der unteren Naturschutzbehörde neu führen müssen“, meint Bogusch. Sie sollten sagen können: „Wie in Stralsund alles genehmigt wurde, so wollen wir es jetzt auch.“

Laut Bogusch steht das Pflaster im Stralsunder Gebiet nicht unter Denkmalschutz, sondern erst ab der Grenze zur Gemeinde Sundhagen. Durch ihr Gebiet führen 15 Kilometer Holperstraße bis zur Kreuzung nach Kirchdorf. Laut dem Landesamt für Denkmalpflege wäre der Einbau zweier Asphaltstreifen auf dem geschützten Stück aber machbar.

„Das Landesamt hat das Vorhaben in einem geordneten Verfahren geprüft. Die Entwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist wichtig, wozu auch die Schaffung von Radwegen gehört“, teilt Christian Moeller, stellvertretender Pressesprecher des zuständigen Kulturministeriums, auf Anfrage mit. Die Verweigerung einer Genehmigung käme daher nicht in Betracht.

Landkreis soll überforderte Gemeinde unterstützen

Doch die Gemeinde ist überfordert mit der Aufgabe. 2017 hatte sie festgelegt, dass der Ostseeküstenradweg nicht – wie lange debattiert – in Wassernähe, sondern doch auf der alten Bundesstraße 96 entlangführen soll. „Mangels finanzieller Mittel haben wir einen Vertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen geschlossen, der uns bei Vorbereitung, Planung, Antragstellung und so weiter unterstützen soll“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger. „Doch da ist bisher nichts weiter passiert.“

Das Pflaster in Reinberg zählt zu den schlechtesten der gesamten Strecke. Quelle: Kai Lachmann

Der Vertrag kam Ende 2018 zustande. Laut Marion Schlender, Sprecherin des Schweriner Innenministeriums, wurde er im November 2019 genehmigt. „Der Landkreis verpflichtet sich hierin zur Durchführung der Vergabeverfahren und zur Vertragsabwicklung bis zum Baubeginn“, so Schlender. „Die Entscheidung und die anschließende Beauftragung sind in der Zuständigkeit der Gemeinde Sundhagen verblieben.“

Kreis und Gemeinde treiben das Thema nicht voran

Laut Henry Schmuhl, Fachgebiet Planung beim Landkreis, gibt es noch weiteren Abstimmungsbedarf mit der Gemeinde. Offenbar treiben aber weder der Kreis noch die Gemeinde das Thema voran. Im Kreistag war der Radweg lange kein Thema mehr. Bis sich wirklich etwas tut, wird es sowieso noch dauern, denn einer älteren Schätzung nach belaufen sich die Kosten für den Bau auf fünf Millionen Euro, so Schmuhl. Bei solch einer Höhe ist zunächst eine europaweite Ausschreibung nötig.

„Ich kann nicht sagen, ob wir die Asphaltstreifen auf der ganzen Länge durchziehen werden“, sagt er, „oder ob wir einige längere Pflaster-Abschnitte so lassen.“ Denn zu überlegen sei, ob es Radfahrern zuzumuten ist, dass sie zwischendurch auf holprigen Abschnitten fahren, da das Pflaster eben historisches ist.

Stine Mölgaard (l.) und ihre Mutter Nine kommen auf ihren Klapprädern zwar kaum voran, das stört sie aber nicht. Während der Tour haben sie überlegt, wie alt wohl diese Straße sein mag. Quelle: Kai Lachmann

„Es ist okay, wenn nicht alles glatt ist“

Das ist auch Stine Mölgaard und ihrer Mutter Nine bewusst. Die beiden Däninnen radeln mit ihren Klapprädern von Neuhof nach Stralsund und kommen nur langsam voran. Doch das stört die Urlauberinnen nicht. „Es ist sicher eine sehr alte Straße. Da ist es okay, wenn nicht alles glatt ist“, sagt die Tochter.

Auch für den Rostocker Robert-Otto Dörn ist das Kopfsteinpflaster kein Grund für schlechte Laune. „Meine Reifen sind breit genug, da macht mir das nichts aus.“ Zudem sei der Luftdruck so gewählt, dass er nicht so durchgerüttelt werde. Unterwegs ist er von Stralsund nach Usedom und will dann weiter nach Wien. Auf die Info, dass er von Brandshagen aus nach Süden noch eine gute Stunde historisches Pflaster vor sich hat, reagiert er mit: „Ach, das geht ja.“

„Ach, das geht ja“, sagt Robert-Otto Dörn. Er hat noch eine Stunde Holperstrecke vor sich. Quelle: Kai Lachmann

In Vorpommern-Greifswald wird schon gebaut

Während im Landkreis Vorpommern-Rügen noch geplant wird, sind in Vorpommern-Greifswald schon Bauarbeiten im Gange. Ab der Kreisgrenze bis nach Mesekenhagen wird die Straße in absehbarer Zeit komplett asphaltiert und teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Mesekenhäger Ortsdurchfahrt bekommt zwei Asphaltstreifen links und rechts, und bis nach Neuenkirchen wird wieder komplett asphaltiert. Dort sollen keine Pkw mehr fahren.

Damit Autofahrer leichter von Mesekenhagen auf die viel befahrene Bundesstraße abbiegen können, wird eine Ampel auf der 105 gebaut. Doch die Pläne sorgen für Kritik. Das Pflaster ist jüngst erst unter Denkmalschutz gestellt worden. Anwohner erwägen deshalb, gegen die Bauarbeiten zu klagen.

Gebaut wird bereits in Neuenkirchen neben Marktkauf. Auf einigen hundert Metern ist das Pflaster komplett aufgenommen worden und wird nun mit einem ganz neuen Radweg ersetzt. Kurz vor der Tankstelle wird der Weg zwischen dem historischen Pflaster und der Chausseestraße neu gebaut, so dass dort künftig drei Wege nebeneinanderliegen. „Das wird in wenigen Wochen noch fertig“, sagt Bauarbeiter Sebastian Schmidt.

Bauarbeiter Sebastian Schmidt arbeitet fleißig am neuen Radweg, der auf einem Abschnitt nahe Marktkauf das Pflaster ersetzt. Quelle: Kai Lachmann

Ampelkreuzung wird zum Kreisel

Die Ampelkreuzung zum Einkaufszentrum soll bis Mitte 2021 zu einem Kreisel umgebaut werden. Zudem wird der Radweg zwischen den Häusern und der Chausseestraße komplett neu gebaut. Dafür wurden vor einigen Monaten mehrere Bäume gefällt, was Protestierer mit einer Ankettungsaktion zu verhindern versuchten. Außerdem ist derzeit die Neuenkirchener Ortseinfahrt in die Theodor-Körner-Straße gesperrt, weil dort schon mal die Entwässerung gebaut wird.

Fazit: Viele Jahre passierte gar nichts auf der Strecke. In Vorpommern-Greifswald werden die Arbeiten wahrscheinlich abgeschlossen sein, wenn sie in Vorpommern-Rügen beginnen. Die Radfahrer werden es danken. In einer aktuellen ADFC-Umfrage ist der Ostseeküstenradweg nach dem Weser-, Elbe- und Ruhrtal-Radweg der viertbeliebteste Fernradweg in Deutschland. Gut möglich, dass bald eine bessere Platzierung herauskommt.

Von Kai Lachmann